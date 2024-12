Segon i últim cap de setmana de pessebre vivent a la Seu

Cartell anunciador del pessebre vivent de la Seu (Aj. la Seu)

La Seu d’Urgell va estrenar el passat cap de setmana una de les seves principals novetats d’aquest Nadal: el seu pessebre vivent. D’aquesta manera la capital de l’Alt Urgell s’ha afegit, amb un plantejament ambiciós, als diversos municipis d’arreu de Catalunya que organitzen aquesta tradició per aquestes dates nadalenques.

Per a aquelles persones que encara no l’han vist, hi ha programades noves visites per al cap de setmana vinent amb dos passis més: dissabte 28 i diumenge 29 de desembre. En tots els casos el recorregut comença a les 7 del vespre i a les 8 del vespre (dos torns cada dia) des del pati de la Biblioteca Sant Agustí. La cabuda és d’un màxim de 200 espectadors a cadascuna de les representacions, que tenen una durada d’una hora.