És primavera i amb ella arriben les temudes al·lèrgies. És el moment de revisar el filtre de pol·len del teu vehicle, ja que és el teu millor aliat perquè la conducció, en aquest sentit, sigui confortable i a prova de llagrimejos i irritacions.

El filtre de pol·len es localitza en el conducte de l’aire que circula per sobre del motor o en el mateix sistema de climatització. Aquest filtre està format per un material molt més dens que el d’un filtre d’aire convencional i aquest factor li permet retenir partícules molt més fines que d’una altra forma podrien arribar fins a l’interior del vehicle.

Quan el filtre se satura, no deixa passar l’aire, per la qual cosa el motor del ventilador ha de treballar més. A més, la brutícia que el filtre ja no és capaç de retenir, pot adherir-se al ventilador i provocar que el motor es gripi i fins i tot arribi a cremar-se. Un altre dels efectes d’un filtre en mal estat és que els sistemes de climatització han de treballar més i, per tant, es consumeix més energia.

Però per sobre de tot, és la comoditat del conductor la que es veurà compromesa si aquesta peça no funciona correctament. El filtre de l’habitacle acumula humitat i, a més, pot criar bacteris i microorganismes nocius per a la salut.

Existeixen alguns indicis que ens indiquen que comença a ser necessari canviar-lo:

El ventilador d’aire de l’habitacle sembla haver perdut molta potència.

Apareixen olors fortes a l’interior del cotxe.

Els vidres s’entelen amb freqüència o és més difícil desentelar-los.

L’aire condicionat sembla refredar menys de l’habitual.

Existeixen dos grans tipus de filtres de pol·len: els simples, que estan fabricats en paper o algun material similar, protegeixen de la pols i del pol·len; i els de carbó activat que, a més de protegir de la pols i del pol·len, també filtren amb major eficàcia els gasos de fuita d’altres cotxes i disminueixen l’aparició d’olors en l’habitacle. En general, tots dos tipus de filtre poden col·locar-se indistintament segons les nostres preferències. El filtre simple serà suficient sempre que no freqüentem la ciutat, mentre que el filtre de carbó actiu és més recomanable si ens movem habitualment per a les grans ciutats.

Per circulaseguro.com / AMIC – Tot Sant Cugat