Consells per a millorar la qualitat de vida d’un gos amb artrosi

Quan un gos té dolor en les articulacions és important introduir alguns canvis en el seu dia a dia per millorar la seva qualitat de vida.

Els tractaments que segueixen els gossos amb dolor en les articulacions es basen a reduir la inflamació i el dolor, a més de tractar de frenar el progrés de la malaltia i afavorir la recuperació de la mobilitat de les articulacions.

Per a aconseguir-ho, normalment, el gos ha de prendre –sempre segons prescripció veterinària-, analgèsics i antiinflamatoris, a part de fer uns exercicis actius com a passejos tranquils, i passius com la fisioteràpia. També cal que nedi.

A part, és fonamental anar amb compte en el dia a dia amb una sèrie de factors que poden fer que el gos tingui més dolor. És clau que el gos redueixi l’exercici massa intens. El més aconsellable és que faci exercici de manera regular, però amb un nivell d’intensitat moderat.

Sobretot, s’ha d’evitar aquelles activitats d’excessiva intensitat si el gos no està entrenat prèviament.

També cal vigilar l’alimentació perquè sigui completa i equilibrada amb nutrients de bona qualitat perquè tingui l’aportació correcta de vitamines i minerals. Això redunda en una millor salut, però igualment és de gran ajuda per a un factor de risc: el sobrepès o l’obesitat.

És bàsic que el ca estigui en el seu pes òptim tant durant el seu creixement com en la vida adulta.

Per animalmascota.com / AMIC – Tot Sant Cugat