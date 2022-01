Retorn presencial a les aules després de les vacances de Nadal

Els escolars tornaran de manera presencial a les aules el proper dilluns 10 de gener, després de les vacances de Nadal. Segons han explicat els ministres d’Educació, Ester Vilarrubla, i de Salut, Joan Martínez Benazet, es mantenen els mateixos protocols de prevenció de la Covid-19 que s’aplicaven abans: l’ús de mascareta és obligatori des del primer curs de primera ensenyança, s’han de respectar els grups bombolla en tots els espais i no es permeten les activitats fora del centre. A més, cal garantir la distància de seguretat, la ventilació de les aules i la higiene de mans.

Vilarrubla ha detallat els protocols específics segons el nivell educatiu: els alumnes de maternal poden prescindir de mascareta i no se’ls realitza cribratges periòdics. No obstant, en cas que hi hagi un alumne positiu, cal que la resta de classe s’aïlli durant 7 dies i se’ls realitzarà dues proves TMA (el 1r i el 6è dia des del darrer contacte). Aquestes proves, degut a l’edat dels infants, es realitzaran als stoplabs acompanyats d’algú de la família.

En el cas dels alumnes de primera ensenyança, la mascareta és obligatòria i s’ofereixen cribratges periòdics al centre escolar: la primera setmana se’n faran 2 i després es valorarà amb l’evolució de les dades si es manté o si bé es redueix. Si hi ha un alumne positiu, només aquest s’haurà d’aïllar. La resta de companys s’hauran de realitzar 2 TMA (una el 1r o 2n dia del contacte i l’altra el 6è) i un tests d’antígens entre les 2 TMA, que es farà coincidir amb la data del cribratge periòdic. En aquest cas, totes les proves es faran al centre educatiu si és dia lectiu; si no, caldrà desplaçar-se a l’stoplab preferiblement demanant cita prèvia. Els alumnes que siguin contactes podran anar igualment al menjador i a les activats extraescolar amb mascareta. Queden exempts de les proves els qui hagin passat la malaltia els darrers 6 mesos.

Finalment, els estudiants de segona ensenyança, batxillerat, formació professional i educació superior també hauran de dur mascareta i se’ls ofereix un cribratge periòdic setmanal. Si hi ha un alumne positiu, només aquest s’haurà d’aïllar. La resta de companys s’hauran de realitzar 1 TMA (el 2n o 3r dia del contacte) i un tests d’antígens posterior, que es farà coincidir amb la data del cribratge periòdic. En aquest cas, totes les proves es faran al centre educatiu si és dia lectiu; si no, caldrà desplaçar-se a l’stoplab preferiblement demanant cita prèvia. Els alumnes que siguin contactes podran anar igualment al menjador i a les activats extraescolar amb mascareta. Queden exempts de les proves els qui hagin passat la malaltia els darrers 6 mesos.

Vilarrubla també ha destacat que es farà arribar a totes les famílies una carta per recordar-los els protocols actuals. A més, també se’ls farà arribar tant l’autorització per participar en els cribratges setmanals, com l’acceptació dels protocols per participar en la vigilància per contacte estret. En aquest sentit ha precisat que les famílies que ja ho haguessin signat anteriorment no cal que ho tornin a fer de nou.

Les proves d’antígens es realitzaran en els mateixos centres escolars.

La voluntat, segons han manifestat Vilarrubla i Benazet, és de “permetre al màxim l’assistència a classe”.