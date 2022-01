Més de 33.000 euros en multes impagades per infringir mesures Covid com ara no dur la mascareta

El ministeri de Salut encara no ha cobrat ni ha pogut notificar multes per valor de 33.200 euros del 2020 relacionades amb les mesures de prevenció de la Covid-19.

Les infraccions estan relacionades sobretot amb no portar la mascareta, aglomeracions en locals de restauració i agrupaments de més persones de les permeses. També n’hi ha per fumar a la via pública quan no s’autoritzava.

El llistat de les persones que han estat sancionades i que no s’han pogut localitzar s’ha publicat al BOPA. Ara disposen de 8 dies hàbils per presentar-se al ministeri.