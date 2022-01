Albert Llovera sense opció d’acabar la quarta etapa del Dakar

Una vegada superats els entrebancs inicials (pròleg i primera etapa) semblava que, Albert Llovera-Marc Torres-Jorge Salvador (Iveco – Fesh Fesh) li havien pres el pols al Dakar 2022. En les dues últimes etapes havien remuntat més de trenta posicions en la classificació provisional de camions (25a posició després de la tercera etapa), i amb excel·lents sensacions per a continuar millorant en tots els aspectes.

Però, el Dakar és el Dakar i no perdona. Aquest dimecres, en l’inici de la quarta etapa no han pogut evitar el toc que ara mateix posa en dubte la seva continuïtat al Dakar. Així ho explicava Llovera mentre es dirigia cap al bivac de Riyadh en un cotxe de l’equip Fesh Fesh: “Hem arribat molt de pressa a una zona d’ondulacions de sorra, hem fet un salt molt llarg en la primera ondulació caient, amb el “morro” del Iveco, en la cresta de la següent ondulació. La part més danyada, a priori, sembla ser el pont davanter que està desplaçat cap endarrere i les suspensions. Estàvem en la part inicial de l’especial i hem decidit tornar cap a la sortida i localitzar a l’equip que ens vinguessin a buscar amb un remolc”.

Després del toc el camió funcionava, però segons el pilot andorrà: “Era impossible afrontar l’etapa en aquelles condicions. Hem anat fins a la sortida a un ritme lent, com comentava la part frontal estava tocada. No hi ha cap dubte que el més assenyat és oblidar-nos de la quarta etapa i posar-nos a treballar com més aviat millor per a intentar sortir demà. Esgotarem totes les opcions per a reenganxar-nos a un Dakar que no va començar bé, però que en les últimes etapes tot havia canviat de manera radical”.

La cinquena etapa serà la primera que tindrà a la capital de l’Aràbia Saudita, com a nucli central de la jornada. Seran en total 214 km, d’enllaç i 346 km, cronometrats amb sortida i arribada en Riyadh.