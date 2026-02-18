Retirada de llet en pols per a lactants de la marca Babybio procedent de França

El Ministeri de Salut informa d’una retirada de determinats productes de llet en pols per a lactants de la marca Babybio, arran de la possible presència de Bacillus cereus en productes procedents de França. Els productes afectats corresponen, segons la notificació rebuda a través del sistema europeu d’alerta ràpida per a aliments i pinsos (RASFF), als lots 899014 i 911057 del producte Caprea Llet 1 Lactant BabyBio 800 grams.
Com a mesura de precaució, es recomana a les persones que disposin a casa seva de productes inclosos en aquesta retirada que s’abstinguin de consumir-los i el retornin al lloc de compra. En cas que algun infant hagi consumit un producte inclòs en aquesta retirada i presenti simptomatologia digestiva (com diarrea o vòmits), es recomana consultar amb el pediatre de referència.