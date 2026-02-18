Encamp activa 2 milions d’euros en ajuts directes i bonificacions de suport al Pas de la Casa

El Consell de Comú celebrat al Pas de la Casa ha aprovat el primer paquet de mesures per a pal·liar els efectes negatius del tancament de la carretera RN20 arran de l’esllavissada produïda a finals de gener. Durant la sessió del Consell de Comú, la cònsol major, Laura Mas ha explicat amb detall com es desenvoluparien les dues línies principals d’ajuts, amb una partida pressupostària de fins a 2 milions d’euros. La cònsol major, Laura Mas, ha emfatitzat que “a diferència d’altres situacions similars, aquesta vegada s’ha activat també una línia d’ajuts directes”.
Aquests ajuts directes es podran demanar a la finalització de cada mes o un cop finalitzi el tancament de l’RN20, però l’objectiu “és ajudar aquells sectors que tinguin pèrdues i fer-ho de la manera més ràpida possible” i ha afegit que “es limitarà a pal·liar un 25% de les pèrdues acumulades des de l’1 de desembre i amb un màxim de 10.000 euros per titular d’establiment”.
En aquest sentit, la cònsol ha remarcat que “1,5 milions dels 2 que hem previst es destinen a aquesta línia d’ajuts directes a les empreses del Pas de la Casa”.
Per altra banda, “es bonificarà l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, així com la taxa d’higiene pública”, corresponent a les activitats comercials durant el període de tancament, en un percentatge del 50% o del 100%, en funció de si el descens de la facturació oscil·la entre el 25% i el 50% o és superior al 50% respecte del mateix període de l’any anterior, seguint el mateix criteri d’atorgament del Govern “per a simplificar la tramitació”.
Hi haurà dos formularis per a presentar la sol·licitud d’ajuts, un per als ajuts directes, i un per a les bonificacions. El formulari per als ajuts directes es podrà presentar a partir de l’1 de març.
L’ordinació aprovada, que es publicarà la setmana vinent, preveu també l’ajornament de la liquidació de l’impost de radicació i de la taxa d’higiene, habitualment es liquida al juny, enguany es liquidarà de l’a1 d’octubre al 15 d’octubre aplicant les bonificacions corresponents.
Així mateix, també s’ha recordat que el Comú i el Govern han assumit el cost del bus llançadora que connecta el Pas de la Casa amb l’estació de tren de l’Hospitalet, amb un total de 12 serveis diaris (anada i tornada). La gratuïtat es va activar aquest passat dissabte.
Visita del copríncep episcopal i Consell de ministres per a donar suport al Pas de la Casa
El Pas de la Casa ha acollit aquest matí de dimecres la sessió setmanal del Consell de Ministres, que s’han desplaçat fins al Pas de la Casa amb l’objectiu de copsar i donar suport a la vila encampadana davant de la situació del tall de l’RN20.
Durant la sessió s’han aprovat noves mesures que el portaveu del Govern, Guillem Casal, ha fet públiques aquesta tarda, però en destaquen l’activació dels vals de descompte i algunes de les mesures proposades pel Consell econòmic i social, com per exemple, els descomptes en la facturació elèctrica, els ajuts als cost de combustibles dels busos turístics i transportistes o els avals a les microempreses o els transportistes de mercaderies.
A la tarda, el Pas de la Casa ha rebut la visita del copríncep episcopal, Mn. Josep Lluís Serrano Pentinat, que ha mantingut diverses trobades amb membres del teixit econòmic i social del Pas de la Casa per a copsar de primera mà la situació davant del tall de l’RN20.
El copríncep ha saludat als consellers comunals i els ha dirigit unes paraules a l’inici de la sessió del Consell de Comú. Els cònsols d’Encamp han acompanyat al copríncep durant la seva visita i han pogut explicar-li les mesures aprovades avui per part del Comú, així com diversos projectes de remodelació, com per exemple el de la plaça de l’Església.
Condemna de qualsevol acte antisemita i voluntat de tancament de la polèmica al voltant del Carnaval
La cònsol major ha fet declaracions durant la roda de premsa posterior al Consell de Comú amb la voluntat de tancar la polèmica al voltant del Carnaval i ha manifestat que:
“El Carnaval és, per definició, un espai de sàtira i de crítica, sovint irreverent, que forma part de la nostra tradició cultural”.
“La representació que s’ha qüestionat s’emmarca dins aquesta tradició carnavalesca de caricaturitzar l’actualitat política, en aquest cas un representant polític internacional, com també s’ha fet en altres ocasions. La voluntat en cap cas ha estat ofendre cap comunitat, confessió religiosa o poble”.
“Tanmateix, la utilització de l’estrella de David en la representació va ser un error. Aquest símbol té un significat profund per a la comunitat jueva i no era adequat emprar-lo en aquest context. No hi ha hagut mala fe ni cap intenció d’assenyalar la comunitat jueva, però entenem que la seva inclusió ha pogut generar malestar”.
“Entenem que determinats elements, vistos fora del context propi del Carnaval i del nostre entorn local, puguin generar incomoditat o interpretacions diferents de les que es pretenien. Lamentem sincerament l’ofensa que hagi pogut generar”.
“En aquest sentit, cal recordar que la Comissió de Festes va lamentar ràpidament que la representació hagués pogut ser interpretada com a ofensiva i que aquesta no era en cap moment la seva intenció. El Comú d’Encamp s’hi va afegir manifestant el màxim respecte envers qualsevol religió, poble, nació o estat del món. El Comú condemna qualsevol acte antisemita”.
“La Comissió de Festes està formada per persones voluntàries que treballen per a mantenir vives les tradicions del poble. Han donat explicacions amb rapidesa i transparència, i creiem que això és important posar-ho en valor i els ho agraïm”.
“Finalment, la Comissió ha aclarit que les imatges difoses formen part exclusivament de la representació teatral i no reflecteixen cap posicionament institucional. Tot i així, el Comú d’Encamp i també la Comissió de Festes les van retirar per a evitar una interpretació errònia i fora de context”.
“Com a institució, defensem la llibertat d’expressió i la sàtira, inherents al Carnaval, però també el respecte i la convivència”.
“Encamp és una parròquia oberta, diversa i respectuosa. La Comissió de Festes ha fet arribar una carta a la comunitat jueva amb la voluntat de donar per tancada aquesta polèmica, fet que celebrem, i aquest és el desig compartit per tothom”, ha manifestat la cònsol major, Laura Mas.