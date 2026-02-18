El Govern valida noves mesures de suport per al Pas de la Casa

El Govern ha treballat aquest dimecres en noves mesures decidies per a continuar donant suport al teixit econòmic del Pas de la Casa. Tal com ha destacat el ministre Portaveu, Guillem Casal, les noves mesures estan pensades per a donar continuïtat al conjunt d’accions ja anunciades la setmana passada i adaptades a les necessitats detectades aquests últims dies. Casal ha anunciat aquestes mesures després que el Consell de Ministres s’hagi traslladat aquest matí de dimecres, de forma excepcional, al Pas de la Casa, en un gest polític explícit per a mostrar el suport de l’Executiu a la població encampadana i al conjunt del teixit econòmic afectat pel tall de la carretera RN20, que dificulta l’arribada de visitants i ha alterat la mobilitat habitual de la zona. El Govern i el Comú d’Encamp han tingut l’oportunitat avui de conversar amb els comerciants per a conèixer els seus neguits.
Casal ha remarcat que les noves mesures són un reforç de les ja anunciades la setmana passada i tenen “la voluntat d’estar al costat del Pas en un moment complex, escoltant el sector i adoptant mesures immediates i útils que permetin minimitzar els efectes d’aquesta situació sobrevinguda”.
Descompte de la factura elèctrica per als establiments amb pèrdua d’ingressos
Una de les noves mesures que el Govern ha acordat aquest dimecres ha estat el descompte de la factura elèctrica en la part del consum a aquells negocis del Pas de la Casa que acreditin una disminució d’ingressos durant el període del tall. El decret, que el Govern està treballant amb FEDA i que es preveu poder aprovar el dimecres de la setmana que ve, té per objectiu alleugerir els costos en un moment en què part del comerç, la restauració i l’hoteleria registren una afluència inferior a l’habitual. FEDA serà qui assumirà la major part del cost de la mesura, juntament amb la mútua encampadana SERCENSA.
Així, la mesura s’alinea amb els criteris dels ajuts aprovats la setmana passada en què el Govern assumeix part de la cotització a la CASS d’aquells establiments que acreditin pèrdues i continua prioritzant el suport a les empreses que mantinguin l’activitat oberta. Així, si hi ha un descens de facturació d’entre el 25% i el 50%, la bonificació a la tarifa de l’electricitat serà del 25% durant el període de tancament de la RN20, i si hi ha un descens de facturació de més del 50%, la bonificació serà del 50% durant el període de tancament de l’RN20.
Ajut al cost de combustible dels busos turístics i transportistes
D’aquesta manera, el Govern també ha validat aquest dimecres una mesura per a garantir l’arribada dels grups turístics que ja tenen contractats els seus viatges a Andorra i també per a donar suport als transportistes de mercaderies. Així, el Govern finançarà una part del sobrecost de combustible que genera haver de realitzar el trajecte més llarg via la Cerdanya i el túnel de Pimorent. En concret, es subvencionarà amb 200 euros aquells busos d’operadors turístics que arribin al Pas de la Casa per la via alternativa. Aquesta mesura pretén assegurar que els autocars mantinguin les seves rutes previstes malgrat les dificultats derivades del tall, evitant cancel·lacions i contribuint a mantenir l’activitat turística i comercial del Pas de la Casa. La mesura també es farà extensiva als transportistes de mercaderies que tenen un sobrecost a causa de l’ampliació dels seus trajectes.
Activació del xec de descompte per a turismes francesos
Aquest cap de setmana s’activarà el procediment per a beneficiar-se del descompte de 30 euros per recarregar el dipòsit de gasolina del cotxe destinat als turismes procedents de la regió d’Occitània, i que forma part del primer paquet de mesures que el Govern va aprovar la setmana passada. D’aquesta manera, els turistes francesos que arribin procedents d’aquesta regió, caldrà que s’adrecin a l’oficina de turisme del Pas de la Casa per a gaudir del descompte. L’objectiu és mantenir l’atractiu d’Andorra com a destinació de proximitat i compensar parcialment la dificultat d’accés mentre duri el tall de l’RN20.
Avals del Govern a les microempreses i suport als transportistes de mercaderies
La setmana passada el Govern va presentar una mesura concreta de suport al sector empresarial amb un programa d’avals governamentals per a crèdits vinculats a pèrdues de facturació. Amb relació a aquests crèdits tous, el Govern ha decidit avançar-ne l’aplicació per a les microempreses, ja que la iniciativa inicial estava dissenyada per a aplicar-se un cop acabada la situació de tall. Els crèdits tindran una durada de 24 mesos, inspirats en el model aplicat durant la pandèmia, però amb tràmits simplificats. El Govern assumirà els interessos durant la vigència del crèdit que tindrà garantia personal.
A més, i per a donar resposta a les demandes recollides durant el divendres passat al Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa, on hi van prendre part membres del Govern, s’ha decidit ampliar també a les empreses de transportistes els ajuts perquè puguin demanar crèdits tous, els ajuts directes per a les cotitzacions empresarials de la CASS i l’ajornament o fraccionament de l’impost general indirecte (IGI), mesures anunciades la setmana passada.
Èxit del bus gratuït entre el Pas de la Casa i l’Hospitalet
Fruit del tancament de la carretera, una de les primeres mesures que el Govern va adoptar va ser l’ampliació de fins a 12 serveis al dia del bus llançadora entre el Pas de la Casa i la població de l’Hospitalet amb l’objectiu de facilitar l’arribada de turistes que utilitzen el servei de tren francès SNCF que connecta amb Tolosa. Una mesura que ha estat molt ben rebuda i així ho demostren les dades. El nombre de viatgers s’ha multiplicat per dotze en comparativa amb la operativa inicial (abans del reforç dels serveis i de la gratuïtat). Així, des de la gratuïtat es registren, de mitjana, 225 persones transportades per aquest servei al dia.
A més, cal recordar que el servei és gratuït des d’aquest passat dissabte subvencionat conjuntament pel Govern i el Comú d’Encamp.
Reunió bilateral entre la ministra d’Afers Exteriors i el seu homòleg francès
Paral·lelament a tot aquest treball intern, el Govern també continua reforçant les reunions amb l’exterior per tal de sensibilitzar sobre la situació que representa tenir la carretera RN20 tancada. És en aquest sentit que la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, es reunirà aquest dijous, 19 de febrer, amb el ministre d’Europa i Afers Exteriors francès, Jean-Noël Barrot. És la primera trobada bilateral d’alt nivell des de 2014 i tindrà com focus de la trobada la gestió de les connexions entre Andorra i França, així com també la gestió de fronteres.