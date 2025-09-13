Resum termomètric de l’estiu 2025

El passat dia 31 d’agost, en meteorologia, es va tancar l’estiu 2025. Comprèn des de l’1 de juny al dia 31 d’agost. Aquest és un resum del balanç del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Una primera dada és ben contundent. Aquest ha estat l’estiu més càlid dels últims cent vint-i-un anys a l’Observatori de l’Ebre. Pel que fa a l’Observatori Fabra de Barcelona, també centenari, l’estiu és un dels tres més càlids de la sèrie amb un nou rècord de temperatura màxima en un mes d’agost amb 38,9ºC (el dia 16).
Els dos trets més destacables d’aquesta calorada de 2025 són la seva persistència -l’any amb més dies seguits de calor intensa- i les temperatures màximes -es bat el rècord de dies per sobre dels 40ºC. Concretament, s’han superat els 40 ºC almenys en una estació meteorològica un total de 16 dies, per sobre dels 14 dies de 2022, que era el màxim fins ara. Així mateix, les dades apunten a un nou escenari per a les nits d’estiu, ja que enguany gairebé totes han estat tropicals (per sobre dels 20 ºC) al litoral i la meitat de les nits tòrrides (per damunt dels 25 ºC) s’han produït fora del període canicular (abans del 15 del juliol). En global, s’incrementen entre 4 i 6 nits tropicals per decenni al país.
D’entre els resultats també cal destacar que la temperatura del mar és la més alta registrada pels mesos de juny i juliol, amb el rècord de 26,8 ºC el dia 18 de juliol (mesurada a l’Estartit, per l’observador Josep Pascual). Tots tres mesos segueixen 2 ºC per sobre de la mitjana climàtica (1998-2022)
Pel que fa a les nits d’estiu, les nits tropicals són freqüents a l’estiu i especialment al litoral. Si ens centrem en les sèries centenàries de l’Observatori Fabra i l’Observatori de l’Ebre, la dada apunta que és en els darrers 40 anys que s’ha produït el salt principal. Així, s’ha passat d’unes 20 nits tropicals per any durant la dècada dels 80 a més de 50 nits tropicals per any en el cas de l’observatori barceloní. Pel que fa a les nits tòrrides, que encara són més caloroses (no baixen de 25 ºC), no són tan freqüents, però cal destacar que cada cop comencen abans.
Precisament, aquest estiu s’han donat un total de 36 nits d’aquest tipus, sols superat pels anys 2022 (47) i 2003 (51), i és l’any amb més nits tòrrides que es produeixen fora del període canicular (que va del 15 de juliol al 15 d’agost). La primera es va detectar a l’observatori de Can Bruixa (Barcelona) el 19 de juny. Respecte a la temperatura nocturna, l’increment és de 0,29 ºC per decenni des de 1950, si calculem una mitjana estacional. Enguany, la durada d’aquesta calor nocturna també ha estat remarcable, ja que s’ha assolit, novament, un nou rècord, amb una ratxa de 31 nits a l’Ebre i 19 nits al Fabra, amb una temperatura mínima extremament càlida.
Si aportem una visió més global a les dades d’aquest estiu i ho comparem amb tot el que portem de segle, s’observa que fins al 2017 no sempre s’assolia una temperatura tan alta per sobre dels 40 ºC i és a partir d’aquest moment que comença a repetir-se cada any. El màxim de dies assolit per sobre del llindar en un estiu fins ara eren 14 dies, el 2022, que se supera enguany amb 16 i fa veure que queden molt lluny els anys 2016, 2014, 2013 o 2010, on cap dia superava els 40 ºC i no teníem unes extremes tan acusades.
Per Francesc Mauri