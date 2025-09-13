Llum verda a dos bàtxelors de la Universitat Carlemany

El Govern ha aprovat dos decrets que autoritzen, per una banda, el títol oficial del bàtxelor en economia i, per altra banda, el títol oficial del bàtxelor en història, ambdues formacions de la Universitat Carlemany. L’alumnat dels bàtxelors podran adquirir competències transversals com ara la capacitat de dominar la comunicació en diferents llengües per a expressar-se i comprendre missatges en diferents contextos i situacions; i de dissenyar i desenvolupar projectes i processos emprenedors des d’una perspectiva d’equilibri sostenible per a la transformació de l’entorn.
Pel que fa al títol oficial de bàtxelor en economia, els estudiants també podran desenvolupar competències específiques com interpretar fenòmens bàsics de l’economia, i analitzar dades econòmiques fent ús de tècniques estadístiques i economètriques.
En acabar els estudis, les persones titulades obtindran les competències professionals per a treballar en diversos àmbits tant de la consultoria i l’assessorament econòmic com del sector bancari, assegurador i financer, en la gestió i l’administració pública, o en l’àmbit de l’emprenedoria.
Respecte a la formació en història, els estudiants podran obtenir habilitats per a relacionar fets històrics establint connexions i comprensions integrals entre diferents períodes, regions i temàtiques històriques, i elaborar projectes de recerca històrica formulant hipòtesis, objectius i un pla de treball viable per a abordar qüestions històriques específiques. Aquest pla d’estudis inclou crèdits obligatoris d’història d’Andorra que s’oferiran en llengua catalana.
Les persones titulades tindran les competències professionals per a exercir tasques tècniques de gestió, d’assessorament, de recerca, de divulgació o de docència, entre d’altres, en els àmbits de la gestió cultural, la documentació històrica, la biblioteconomia, l’arxivística, la conservació i la difusió del patrimoni i el món editorial.
La durada dels estudis, tant del bàtxelor d’economia com del d’història, –que tenen una càrrega de treball de 180 crèdits europeus– és de tres cursos acadèmics a temps complet dividits en sis semestres. No obstant això, aquests estudis també es poden cursar a temps parcial, adequant-ne la durada. La titulació s’imparteix en tres modalitats: presencial, no presencial i semipresencial.
Els dos plans d’estudis compten amb l’acreditació favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).