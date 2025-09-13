Sa Tuna Gin: d’un treball de recerca a les copes de Via Veneto

De treballar en l’hostaleria en l’Empordà a crear una ginebra com a resultat del treball de recerca de final de batxillerat. Aquest és el recorregut dels tres joves catalans Ferran Monfort, Arnau Viusà Cassanyes i David Río Mendoza d’entre 21 i 23 anys. Sa Tuna Gin va néixer el 2020 al Baix Empordà. Avui, la firma se serveix en més de 250 restaurants, inclosos alguns amb estrella Michelin com El Celler de Can Roca i el Via Veneto.
“Trèiem aquest licor artesanal -amagat darrere les barres dels restaurants on treballàvem– quan un client especial, com un sommelier o el propietari d’un restaurant destacat, demanava un gintònic. Sense dir res, servíem la nostra ginebra i observàvem amb expectació les seves reaccions. Els somriures i els feedbacks d’aquests tastadors va ser el colofó per a professionalitzar la proposta”, explica Monfort a VIA Empresa.
La firma se serveix en més de 250 restaurants, inclosos alguns amb estrella Michelin com El Celler de Can Roca i el Via Veneto
Tres anys després, el 2023, van llançar oficialment Sa Tuna Gin al mercat, en honor a la cala de Begur, amb l’objectiu de convertir-la en la ginebra de referència de la Costa Brava. “Una part de les nostres 15 espècies són locals i cultivades a l’Empordà com el ginebró, cilandre, nabiu, arrel d’angèlica, fonoll, revetlla i regalèssia”, explica Monfort. Elaborada en alambí de coure, cada lot combina 15 botànics seleccionats per a aconseguir un equilibri entre suavitat i frescor que minimitza la sensació alcohòlica.
De Mas Sorrer a Bonpreu
El primer client de Sa Tuna Gin va ser el restaurant Mas Sorrer, al cor de l’Empordà, fet que va marcar l’inici de la seva trajectòria en el sector Horeca (hotels, restaurants i cafeteries). “Paral·lelament, hem consolidat la nostra presència en el canal retail gràcies a una estreta col·laboració amb el nostre partner principal, Bonpreu/Esclat, referent en el mercat català”, apunta Montfort.
En aquest punt, el cofundador reconeix que el preu base és de 3,50 euros per al canal Horeca, mentre que a Bonpreu/Esclat el preu al lineal se situa entre els 18,50 i els 19 euros. Actualment, la companyia és present en més de 250 establiments del sector Horeca i en més de 90 punts de venda físics a la província de Girona. D’aquesta manera, preveuen tancar el 2025 amb una producció superior a les 30.000 ampolles.
A curt termini, l’objectiu de Sa Tuna Gin és millorar la seva seu i la destil·leria a Forallac (Baix Empordà). A mitjà termini, volen “penetrar amb força a la resta del mercat català”, apunta Montfort, qui conclou: “A més llarg termini, sabem que tenim un missatge fàcilment reproduïble a altres mercats internacionals. Al final, aquest missatge més mediterrani, més de costa, funciona i agrada molt tant al turisme com a altres mercats. Estem explorant quins seran els primers mercats internacionals on intentarem entrar”.
Per Ana M. González. Periodista