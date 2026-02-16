Rescaten un esquiador arrossegat per una allau a la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà

Mapa del risc d'allaus facilitat per l'ICGC
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest diumenge, al migdia, un esquiador que s’ha vist arrossegat per una allau a la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà. L’avís s’ha rebut a les 12.29 hores a la zona de la Mata d’Estaon -per sobre dels 1.500 metres- quan s’ha vist sorprès per la neu i ha quedat atrapat i amb ferides en una cama.

Segons informa RàdioSeu, un helicòpter dels Bombers, amb efectius dels GRAE i un metge del SEM, s’ha desplaçat a la zona de difícil accés i ha evacuat la persona accidentada fins al nucli d’Estaon.

Cal destacar que el risc d’allaus és elevat, amb valors de 4 i 3 tota la serralada pirinenca.

