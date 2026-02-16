Rescaten un esquiador arrossegat per una allau a la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest diumenge, al migdia, un esquiador que s’ha vist arrossegat per una allau a la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà. L’avís s’ha rebut a les 12.29 hores a la zona de la Mata d’Estaon -per sobre dels 1.500 metres- quan s’ha vist sorprès per la neu i ha quedat atrapat i amb ferides en una cama.
Segons informa RàdioSeu, un helicòpter dels Bombers, amb efectius dels GRAE i un metge del SEM, s’ha desplaçat a la zona de difícil accés i ha evacuat la persona accidentada fins al nucli d’Estaon.
Cal destacar que el risc d’allaus és elevat, amb valors de 4 i 3 tota la serralada pirinenca.