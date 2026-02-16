Tradició, crítica i humor omplen la plaça dels Arínsols amb el Judici dels Contrabandistes

El Carnaval d’Encamp ha viscut la tarda de diumenge un dels seus moments més esperats amb la celebració del tradicional Judici dels Contrabandistes, que ha congregat centenars de persones a la plaça dels Arínsols. La representació ha arrencat amb una animada persecució pels carrers del poble, en què la colla de contrabandistes ha intentat escapolir-se sense èxit. Finalment, la patrulla de carabiners els ha detingut i els ha conduït fins a la plaça, convertida per unes hores en un peculiar tribunal.
El muntatge ha recreat un tribunal singular, presidit pel jutge i el fiscal, i amb la presència de l’advocat del poble, davant del qual han comparegut diversos acusats en una posada en escena marcada per la ironia i la crítica. El cap de la colla, conegut com ‘El Sis Dits’, ha protagonitzat una paròdia del president veneçolà Nicolás Maduro.
Enguany, el judici ha girat entorn d’una suposada usurpació del Carnestoltes per part de Canillo. En aquest context, s’ha presentat un Carnestoltes alternatiu, vestit d’arlequí. També ha aparegut representat Robert Lizarte, encampadà i actual director de Cultura del Comú de Canillo, en un joc escènic que ha reforçat la rivalitat festiva entre parròquies.
A més, el tribunal ha incorporat un nou acusat: Albert Roig, escriptor i actual president de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino. La seva compareixença s’ha plantejat en clau satírica i en una escena que també ha inclòs comentaris irònics sobre l’Ossa d’Ordino.
Durant la vista tampoc no hi han faltat mencions a l’actualitat parroquial amb referències als cònsols Laura Mas i Xavier Fernández.
Després d’un intercanvi d’arguments hilarant, el veredicte final ha estat favorable als acusats. L’absolució ha desencadenat l’eufòria de la colla, que ha celebrat la decisió entonant la cançó emblemàtica del Carnaval encampadà, posant punt i final a un espectacle.
Un cop finalitzat el judici, la festa ha continuat amb la tradicional botifarrada popular. Han compartit botifarres blanques i negres elaborades amb productes procedents de la ‘Matança del Porc’ del mateix matí.
El programa complet amb totes les activitats de Carnaval, que continuaran fins dimecres, es pot consultar a comuencamp.ad/carnaval