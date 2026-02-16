Detenen una parella de turistes per un furt de diners en un local d’oci d’Arinsal

La Policia va detenir, la matinada de divendres, a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Arinsal, un home i una dona de 35 i 33 anys com a presumptes autors dels delictes contra el patrimoni i contra la Funció Pública. L’arrest es va efectuar després que es requerís la presència policial per una problemàtica esdevinguda a l’interior del local per una presumpta sostracció de 600 euros en efectiu de l’interior d’una bossa de mà.
Els agents desplaçats inicialment, i per les manifestacions dels testimonis presencials van determinar que els presumptes autors eren les persones que, inicialment, ja havien estat controlades i a qui se les va trobar aquesta quantitat en la seva possessió. En el moment d’efectuar la lectura dels drets processals, aquestes persones van tenir una actitud desafiant, poc col·laboradora i van oposar un forta resistència envers els agents interventors.