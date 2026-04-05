Reportatge: Moda sense gènere, una nova manera de vestir

La moda sense gènera està cada cop més estesa (Getty Images)
La moda sense gènera està cada cop més estesa (Getty Images)

La moda sense gènere, també anomenada genderless, consisteix a crear peces que puguin portar totes les persones, independentment del seu sexe o identitat. Es tracta de centrar-se en el confort, l’estil personal i la creativitat, més que en els estereotips de gènere.

Avantatges de la moda sense gènere

  • Inclusió i diversitat: permet que tothom se senti còmode amb la seva manera de vestir.

  • Creativitat: barrejar estils i peces sense seguir normes rígides amplia les possibilitats de combinació.

  • Sostenibilitat: moltes marques de moda sense gènere aposten per materials neutres, intemporals i de qualitat, ajudant a reduir el consum excessiu de roba.

  • Trencar estereotips: fomenta la llibertat d’expressió i combat els prejudicis sobre què hauria de portar “un home” o “una dona”.



Algunes peces clàssiques en aquest estil són:

  • Samarretes i dessuadores de tall recte
  • Pantalons amplis i còmodes
  • Jaquetes i abrics neutres
  • Sabates unisex
  • Accessoris com gorres, bosses o bufandes que no estan etiquetats per gènere

Cada vegada més marques i dissenyadors aposten per col·leccions genderless i es poden veure passarel·les on homes i dones porten la mateixa roba. També les xarxes socials han ajudat a difondre aquesta tendència, mostrant exemples d’armaris inclusius i creatius.

