Reportatge: Moda sense gènere, una nova manera de vestir

La moda sense gènere, també anomenada genderless, consisteix a crear peces que puguin portar totes les persones, independentment del seu sexe o identitat. Es tracta de centrar-se en el confort, l’estil personal i la creativitat, més que en els estereotips de gènere.
Avantatges de la moda sense gènere
- Inclusió i diversitat: permet que tothom se senti còmode amb la seva manera de vestir.
- Creativitat: barrejar estils i peces sense seguir normes rígides amplia les possibilitats de combinació.
- Sostenibilitat: moltes marques de moda sense gènere aposten per materials neutres, intemporals i de qualitat, ajudant a reduir el consum excessiu de roba.
- Trencar estereotips: fomenta la llibertat d’expressió i combat els prejudicis sobre què hauria de portar “un home” o “una dona”.
Algunes peces clàssiques en aquest estil són:
- Samarretes i dessuadores de tall recte
- Pantalons amplis i còmodes
- Jaquetes i abrics neutres
- Sabates unisex
- Accessoris com gorres, bosses o bufandes que no estan etiquetats per gènere
Cada vegada més marques i dissenyadors aposten per col·leccions genderless i es poden veure passarel·les on homes i dones porten la mateixa roba. També les xarxes socials han ajudat a difondre aquesta tendència, mostrant exemples d’armaris inclusius i creatius.