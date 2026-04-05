La hipnosi per a aprimar-se, és un mite o una realitat?

La hipnosi és un estat de concentració profunda i relaxació en què la persona està més receptiva a suggeriments. No implica perdre el control ni quedar inconscient, com sovint es mostra a les pel·lícules. Durant una sessió d’hipnosi, la persona és conscient del que passa i pot interrompre el procés en qualsevol moment.
En l’àmbit terapèutic, la hipnosi s’ha utilitzat per a gestionar l’estrès, l’ansietat, el dolor i alguns hàbits no desitjats, com ara fumar o menjar de manera compulsiva. La hipnosi, per sí, no fa perdre pes directament, però pot ajudar a canviar patrons mentals i conductes relacionades amb l’alimentació.
Alguns dels seus objectius habituals són:
- Reduir l’ansietat i el menjar emocional
- Millorar la relació amb el menjar
- Augmentar la motivació per a seguir una dieta saludable
- Reforçar l’autocontrol i la consciència de la sacietat
- Fomentar hàbits com l’exercici regular
Mitjançant suggeriments positius, la persona pot associar sensacions de benestar amb opcions alimentàries més saludables i reduir impulsos automàtics.
És realment efectiva?
Els estudis científics mostren resultats variables. En general, la hipnosi pot ser útil com a eina complementària, sobretot quan es combina amb canvis en la dieta, activitat física i un estil de vida saludable. Per si sola, no és una solució miraculosa ni substitueix l’assessorament mèdic o nutricional.
A més, no totes les persones responen igual a la hipnosi. Factors com la predisposició personal, la constància i la qualitat del professional influeixen molt en els resultats.
Entre els avantatges de la hipnosi trobem el fet de que és un mètode no invasiu, que millora la motivació i l’autoconeixement i que ajuda a treballar l’arrel emocional del sobrepès.
Les seves limitacions són que no garanteix resultats, requereix temps i constància i no substitueix una alimentació equilibrada ni l’exercici.