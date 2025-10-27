Rellotge de moviment automàtic

Un rellotge automàtic sol funciona si es mou. No necessita piles ni cables; la seva energia neix del moviment constant. Quan el portes, cada pas, cada gest, el manté viu. Però si el deixes quiet en un calaix, es para. No perquè estigui trencat, sinó perquè va deixar de moure’s. Les persones som iguals. Mentre actuem, aprenem i avancem, la nostra energia flueix. No necessitem tenir tot resolt per a començar; el moviment en si ens dona impuls. Però quan ens quedem immòbils esperant la motivació perfecta, el moment ideal o l’aprovació d’uns altres, a poc a poc ens “parem per dins”.
La vida no premia al que ho sap tot, sinó al que s’atreveix a girar l’engranatge. Cada petit pas compta: una crida que postergaves, una idea que decideixes provar, un dia més intentant-lo. És aquest moviment el que et manté “en hora”. Així com el rellotge automàtic cobra vida amb el moviment de qui el porta, tu també cobres força en moure’t cap a les teves metes.
No esperis sentir-te llest per a començar: comença, i l’impuls vindrà després. Perquè mentre et moguis, continuaràs marcant el temps dels teus somnis. Planteja’t quan et fiques a tu mateix en el calaix i per quant de temps? Parar-se i descansar és una cosa molt diferent de deixar-te a tu mateix en el calaix. Però només per a tornar a moure’t, i és igual la velocitat, es reactiven els somnis, les metes, la vida.
