Horòscop del 27 d’octubre al 2 de novembre

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
El tema que teniu més a sobre és el de la feina, pot ser que jugui un paper bastant important una decisió que heu de prendre i que pot fer canviar molt i per bé la vostra vida laboral. Si en aquests moments no teniu feina cal que us espavileu per a trobar-ne ara que és un bon moment. Per una altra banda, tingueu en compte que estareu en un bon moment de salut, aprofiteu-ho, però no us passeu que després…
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Teniu molts pardalets al cap, només feu que pensar en fer canvis a la vostra vida i el que feu és imaginar-vos com o què podríeu fer, però tan sols ho imagineu i no feu res perquè els canvis es produeixin, la veritat és que l’única cosa que fa falta ara mateix és viure una mica d’il·lusions i no fer gaire cas a la realitat, de fet també és una mica bo somiar truites de tant en tant i viure apart del món real.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Teniu un bon aspecte per a fer algun tipus d’inversió, o sigui que si teniu l’oportunitat no la deixeu passar. A part d’això, és possible que algun malestar de salut us vagi marxant i us sentiu molt més a gust i bé. L’únic amb el que haureu d’anar amb compte serà amb que tindreu tendència a contestar d’una manera una mica massa airosa i crítica, penseu que de vegades podeu ofendre i no cal.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Teniu un repte a seguir, us heu proposat fer una cosa i heu de ser ferms per a arribar fins al final, podeu fer-ho, tan sols cal que us hi esforceu una mica i senzillament que intenteu no canviar de pensament mentre aneu fent. Últimament la vostra idea és anar establint una mica de regularitat a la vostra vida i si us ho proposeu amb totes les ganes ho podeu aconseguir, ara teniu les de guanyar.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
És possible que tingueu molt bon rotllo amb els amics de la feina i també del cole si és que encara estudieu, és clar, però amb els amics o amigues amb qui aneu de festa pot ser que la cosa es compliqui una mica i que hi hagi algun conflicte en principi de tipus verbal, teniu les de guanyar, però us aconsello que mireu de pacificar la cosa i no hi doneu més importància del compte, passeu-ne i ja està.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Tot i que tindreu algun moment una mica carregós al llarg d’aquests dies, podeu estar la mar de contents ja que les solucions us vindran soles com aquell que diu i se us posaran les coses bé sense tenir de lluitar-hi massa, millor que millor, no trobeu? Per altra banda, us sentireu força bé que ja us convé, això us pot donar més confiança amb el que feu a diari, us sentireu més segurs i decidits.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Us preocuparan força els diners i és que pot ser que tingueu força despeses extres que us facin trontollar una mica l’economia d’una manera força imprevista, no us atabaleu que tampoc n’hi ha per tant, l’única cosa que heu de tenir en compte és que el tema dels diners sempre es pot arreglar amb temps i una canya, o sigui que molta paciència i tingueu fe, a veure si així us toca alguna rifa.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
La cosa no està malament, però hi ha un petit atenuant, el fet que podeu tenir una discussió aferrissada amb algun lloc d’esbarjo, potser que el millor que podeu fer és mirar de no sortir massa de marxa i mirar d’endreçar casa vostra, ni que sigui la vostra habitació. Potser, si sortiu i us deixeu anar, acabeu arribant a casa amb un ull de vellut, i és que teniu les de rebre i tampoc cal, podeu evitar-ho.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Teniu moltes ganes de marxar a voltar i a veure llocs diferents i sembla com si ningú us hi volgués acompanyar, si cal mireu d’espavilar-vos i anar-hi pel vostre compte, si no ho feu estareu de mala lluna i no hi haurà qui us aguanti, la veritat és que potser aniríeu més bé anant una mica més al vostre aire sense buscar tant qui us acompanya i qui no, feu la vostra i no us hi encaparreu.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Pot ser que us vingui com una sensació d’enyorança envers la figura del vostre pare, si encara els teniu amb vosaltres no desaprofiteu l’ocasió i mireu de parlar-hi i d’arreglar algun malentès que temps enrere potser us va afectar negativament en la vostra relació. Per altra banda, la relació amb la figura de la mare es presenta molt bé, val la pena també aprofitar-ho i dir el que sentiu per ella.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Us aconsello que al llarg d’aquests dies no jugueu amb res, mireu de fer-ho tot sobre segur, perquè és que teniu totes les de perdre i si us arrisqueu amb el que sigui teniu un tant per cent molt alt de que us sigui negatiu. Si em voleu creure, feu que siguin uns dies d’allò més rutinaris, us estalviareu problemes i maldecaps, és el moment d’abaixar el cap i no dir massa cosa, passarà ràpid no patiu.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Heu d’anar una mica amb compte, teniu un risc especial per a tenir alguna entrebancada amb el resultat de trencament o entregirada de turmells o peus, quasi que el que us diria és que vigileu per on passeu i mireu on poseu els peus. Ho podeu evitar si esteu pel que feu. Per altra banda, teniu una proposició bona relacionada amb la feina, si mireu d’aprofitar-la, us pot ser beneficiós i rendible.