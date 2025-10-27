Idees per a un sopar “monstruós” de Halloween

El sopar de Halloween pot ser igual de divertit com d'esgarrifós (Getty Images)
La nit del 31 d’octubre és el moment perfecte per a deixar volar la imaginació i transformar casa teva en un escenari digne d’una pel·lícula de terror. Si vols sorprendre amics o família amb un sopar monstruós, aquí tens algunes idees per a aconseguir una vetllada que sigui igual de divertida com d’esgarrifosa.

Ambientació i decoració

L’ambient és clau per a crear la màgia (o el terror) de Halloween. Aposta per:

  • Espelmes negres i taronges, o llums tènues per a aconseguir un efecte misteriós.
  • Teranyines artificials, ratolins i aranyes de plàstic sobre la taula i les parets.
  • Gots i plats temàtics, amb motius com carabasses, esquelets o sang falsa.
  • Un racó fotogràfic amb un fons de cementiri, una calavera gegant o un tronc de bruixa perquè tothom s’hi faci fotos.
  • Música ambiental amb gemecs, portes que grinyolen i tempesta de fons —pots trobar llistes de reproducció perfectes a Spotify o YouTube.



Receptes terrorífiques però delicioses

Un sopar de Halloween no estaria complet sense un menú a l’altura. Aquí tens algunes idees fàcils i originals:

Entrants

  • Ditets de bruixa: bastonets de pa o salsitxes embolicades amb pasta de full, amb ametlles com a “ungles” i una mica de quètxup per a simular sang.
  • Ous d’ull: mig ou dur amb una oliva negra al centre i línies de salsa de tomàquet per a fer l’efecte de vasos sanguinis.



Plats principals

  • Risotto de carabassa amb formatge blau: un toc de color taronja i un gust intens que enamora.
  • Hamburgueses “zombi” amb formatge verd (es pot tenyir amb espinacs) i una mica de salsa barbacoa per a donar un efecte “sagnant”.



Postres

  • Pastís cementiri: un brownie cobert amb galetes esmicolades que simulen terra i petits epitafis de xocolata.
  • Gelatina d’ulls flotants: gelatina vermella amb litxis i nabius al centre per a fer ulls horripilants, o llaminadures d’ulls gelatinosos.



Accessoris i detalls finals

  • Carabasses tallades amb espelmes dins, de totes les formes i expressions possibles.
  • Copets de beguda “màgica”, com un còctel amb fruites vermelles i gel sec per a fer fum.
  • Disfresses coordinades, si vols fer-ho més divertit: zombis, bruixes, vampirs o fantasmes elegants.
  • Un concurs de disfresses amb un premi simbòlic (com una tassa amb forma de calavera o una espelma aromàtica).

