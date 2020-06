Regalar o triar un gat: quina és la millor decisió

Sigui un gos o un gat l’animal que vulguem acollir com un nou membre de la família, comporta una gran responsabilitat i és per això que quan es vagi a prendre aquesta decisió s’ha de ser conscient dels canvis que hi hauran en el dia a dia i que ha de tenir-se temps lliure per a poder dedicar-li a la mascota. Parlarem per tant en aquest article de si és més convenient regalar l’animal, o si és millor que sigui la persona que el cuidarà qui hagi de triar-lo.

Per què no es recomana regalar un gat?

Encara que sapiguem que algú vol o desitja tenir un gat, es recomana no regalar-lo i menys sense previ avís. Però per què no ha de fer-se? No hi ha dubte que no hi ha res més bonic que poder triar a aquest company que ens acompanyarà durant molts anys. En regalar el que estem fent és que no donem l’oportunitat a l’adoptant que sigui ell qui triï, i és la causa per la qual en moltes ocasions veiem a molts animals abandonats. I és que per molt trist i il·lògic que resulti, és la realitat que els toca afrontar avui dia a alguns d’aquests animalons a causa d’una compra o una adopció en la qual no s’ha tingut en compte el moment adequat per a una persona o els seus gustos personals.

I és que hem de tenir en compte molts aspectes abans de decidir-nos a adoptar un gat. I entre ells no tan sols ens trobem amb la raça o el color, sinó també amb el tipus de pèl (curt o llarg) i com no, el més important, el caràcter de l’animal per a saber si és espantadís, tímid, actiu, independent, tranquil o afectuós. Cada persona hauria de trobar al gat que sigui més compatible a ell.

Les millors opcions segons l’edat i la personalitat és:

Per a una persona gran: Un gat adult i tranquil és molt més recomanable, ja que si la persona viu sola serà per a ella aquest company ideal.

Per a una persona que sigui tranquil·la: Per a aquest tipus de persones, es recomana un gat que sigui una mica independent o tímid.

Per a una llar amb nens: El gat perfecte serà el més actiu i sociable.

Per Wikifauna.com