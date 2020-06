Comprar una cadira de nen pel cotxe de segona mà

Sense dubte comprar una cadira de segona mà, és una opció, però has de tenir en compte que les cadires generalment tenen una data de caducitat podent-se usar fins deu anys després de la data de fabricació. I això a causa dels següents motius:

• Desgast: Els materials d’un seient d’automòbil per a bebès es desgasten, ja que la majoria té una estructura plàstica, un material que es degrada amb el temps. Les parts metàl·liques poden oxidar-se amb la humitat. El cinturó que subjecta al bebè també es desgasta a causa de la fricció i la neteja.

• Mal imperceptible: fins i tot si sembla estar en bones condicions, un seient de bebè pot tenir alguns defectes que el fan menys efectiu. Les cadires tenen peces petites que es perden amb l’ús i el transport. Si no sabem l’origen de la cadira, no sabem si ha estat en algun accident o no. L’impacte d’una col·lisió pot trencar la cadira internament.

• Noves regulacions: les regulacions sobre l’ús de seients per a bebès són noves i més estrictes. Fins fa poc, els models seguien els estàndards i regulacions anteriors. Una cadira de segona mà pot no tenir el sistema d’ancoratge Isofix, per exemple que és el nou sistema d’ancoratge que es recomana i que ja ve establert per a les cadires que es venen actualment en botigues per a bebès i de cotxes.

Per Espaciomotor.com