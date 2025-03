Reforma casa teva per a crear un espai més acollidor

Un pis sent reformat (AMIC)

En el cas que estiguis cansat del disseny i decoració del teu habitatge i, a la vegada, pensis que li pots treure un partit més gran, pot ser un bon moment per a dur a terme aquesta reforma per tal d’adaptar-la a les teves necessitats. En el cas que et trobis en aquesta situació, proposem quatre canvis que et poden ajudar a assolir el teu objectiu.

1. Reinventa la teva cuina: El cor de la llar

Transforma la teva cuina en un espai que convidi a gaudir i passar-hi més temps. La firma Banni proposa explorar colors innovadors per a les parets, renovar el taulell o incorporar materials moderns i funcionals que realcin tant el disseny com la practicitat.

2. La teva habitació mereix un vestidor de somni

Acomiada’t dels armaris antics i poc pràctics. Aquest any, anima’t a dissenyar un vestidor a mesura que sigui tant funcional com estètic. Aprofita cada racó per a organitzar les teves peces de roba i accessoris, i gaudeix d’un espai que reflecteixi el teu estil personal.

3. Un bany modern, un bany nou

Si els colors del bany et semblen desfasats, és hora d’un canvi. Actualitza les tonalitats i els acabats per a donar-li un toc contemporani i fresc. Els petits detalls, com una aixeta moderna o rajoles amb disseny innovador, poden fer tota la diferència. La firma Banni dona la clau per a fer servir tonalitats blanques, juntament amb el toc del negre, creant un ambient equilibrat i modern. Mentrestant, la forma allargada del lavabo aporta un toc d’elegància addicional, convertint cada visita al lavabo en una experiència de luxe.

4. Papers pintats per a un toc únic

Busques un canvi radical a la teva habitació? Els papers pintats són la solució perfecta. Art, amb una varietat infinita de dissenys i textures, et dona l’opció de transformar completament l’ambient i donar-los un toc únic als teus espais. Atreveix-te a experimentar i aconsegueix una habitació amb molt de flow on les parets adquireixin el protagonisme.





Per Redaccio-decoracion2