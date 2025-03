El Camembert, el gran tresor de la Normandia

Un saborós Camembert (Getty images)

El formatge Camembert és un dels tresors culinaris més emblemàtics de la regió francesa de Normandia, a França. Aquesta delícia, coneguda arreu del món, ha conquistat els paladars amb la seva textura cremosa i el seu sabor tan intens. El Camembert va néixer al segle XVIII al poble de Camembert. Es diu que Marie Harel, una grangera local, va rebre la recepta del formatge d’un sacerdot que fugia de la Revolució Francesa. Des de llavors, aquest formatge ha estat elaborat amb la mateixa passió artesanal, continuant una tradició centenària.

El Camembert es distingeix per la seva textura untuosa i la seva capa de penicil·li blanc, que li confereix un gust característic. A l’exterior, presenta una capa de formatge en forma de crema que envolta una pasta suau i molt cremosa.

Es pot presentar en diverses formes, des de petits discs individuals fins a rodes més grans. Cada variant ofereix una experiència única, però totes comparteixen el seu sabor intens i inconfusible. Amb notes dolces i lleugerament amargues, el Camembert gaudeix d’una complexitat gustativa que satisfà fins als paladars més exigents.

El Camembert a més, destaca per ser un formatge versàtil, que pot fer-se servir de diverses maneres a la cuina. Des de simplement untar-lo sobre pa fresc fins a integrar-lo en plats més elaborats com fondues, amanides i quiches, les opcions són infinites. A més, també es pot rostir al forn i acompanyar amb fruites, fruits secs i pa torrat per a una experiència gastronòmica exquisida.