Recepció del Govern a la Federació de Golf

Aquest dimecres a la tarda, el cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha rebut una delegació de la Federació de Golf d’Andorra (FGA) encapçalada pel seu president, Gabriel Guerrero, amb motiu de la medalla d’argent aconseguida aquest estiu per l’equip nacional, en el Campionat d’Europa Team Shield disputat a Bulgària.
Han estat presents Yoann Benaigues, com a responsable de l’àrea esportiva de la FGA, el seleccionador nacional JM Lara i els jugadors Esteve Tor, Èric Galimany i Ramon Armengol. Eduard Tor no ha pogut ser-hi present en trobar-se a Miami estudiant.