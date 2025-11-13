El Govern reforça el Cos de Duana amb noves incorporacions

D’acord amb el compromís del Govern de reforçar el Cos de Duana, el Consell de Ministres ha donat llum verda a l’obertura d’un concurs per a cobrir 15 places vacants d’agent de Duana, adscrites al Departament de Tributs i de Fronteres del Ministeri de Finances. 5 de les quals són places de nova creació i 10 corresponen a cobrir vacants per jubilació, promoció o per persones que han deixat el Cos.
Actualment, el Cos de Duana disposa de 63 funcionaris que exerceixen funcions del Cos Especial, comptant les darreres incorporacions que van ser al mes de gener d’aquest any. Aquests 15 nous agents permetran al Cos avançar en competitivitat, en el control a l’entrada de mercaderies, per a assegurar-ne i verificar-ne la qualitat i autenticitat, en la seguretat i en la recaptació.
A més, tal com va anunciar el ministre de Finances, Ramon Lladós, aquestes incorporacions permetran que cinc agents integrants del Cos de Duana, es puguin incorporar a la Unitat de Lluita contra el Frau, en el marc del pla de xoc per a posar fre al contraban de tabac i reforçar la seguretat al Pas de la Casa.
Els agents duen a terme tasques de l’àmbit fiscal, econòmic i de protecció de la societat. Entre les responsabilitats destaquen prestar suport al contribuent per al compliment de les obligacions en matèria duanera i gestió de la documentació duanera; supervisar les mercaderies que s’importin o exportin i, tant en territori andorrà com en els punts fronterers, controlar les mercaderies sensibles.