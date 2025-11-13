Ariadna Fenés deixa de formar part de l’equip nacional de curses de muntanya de la FAM

La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) ha informat mitjançant un comunicat que la fins ara esportista de l’equip nacional de curses de muntanya, Ariadna Fenés, ha deixat de formar part de la seva estructura esportiva. “Des de la FAM li desitgem els màxims encerts tant a la seva vida personal com professional”, manifesten des de l’ens federatiu.
En ser una decisió personal de l’esportista, “la FAM no farà més declaracions al respecte”, més enllà de les efectuades en el comunicat pel president Patrick Frases: “Lamentem molt la decisió que ha pres l’Ariadna que ens fa perdre un dels grans referents esportius actuals de la FAM”, explica Frases, que afegeix “no podem fer res més que respectar-ho i desitjar-li tot el millor, perquè ens ha donat moltes alegries i això no cal oblidar-ho”.
El president de la FAM ha volgut finalitzar dient que “valorem molt l’actitud que ha tingut sempre envers la FAM, ha sigut sempre una bona companya amb la resta de l’equip nacional, ha sigut un actiu molt important per a nosaltres i esperem contar amb ella, en un futur”.