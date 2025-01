Rebem allò que oferim

Omar El Bachiri. Psicòleg

No podem estar mostrant fotos provocatives a les xarxes socials i esperar rebre amor, en tot cas, se’ns aproparà gent que només vol mantenir relacions sexuals amb nosaltres, perquè és justament el producte que estem oferint. Igual, que ser mal educats i voler que ens respectin, tampoc és coherent i aquesta és la clau, la coherència entre les conductes que realitzem i les que volem rebre. És a dir, som el reflex del nostre comportament, aleshores, què volem rebre: desesperació, malestar, soledat, companyia, alegria, bon rotllo, etc.? Així doncs, segons el que oferim, se’ns aproparà gent buscant compartir els mateixos gustos, maneres de pensar i de fer.

Convé ressaltar que tots busquem ser feliços i cadascú ho fa a la seva manera donat que hi ha moltes maneres d’aconseguir-ho i, malauradament, encara que el resultat sigui el mateix, no totes tenen les mateixes conseqüències. Així doncs, buscar la felicitat desesperadament té el seu preu emocional i, per tant, en comptes de viure en el benestar, ho fem en el malestar. Doncs, si només estem mostrant-nos per diversió o per mostrar les nostres virtuts, però no estem buscant cap resposta d’aprovació és una cosa, per contra, si estem buscant un comportament determinat, hem de raonar si estem oferint el producte de la millor manera.

Posem per exemple que estem buscant clients que comprin rodes de moto, però estem oferint fruites i verdures, és indiscutible que no vindran a preguntar-nos, però, en canvi, els que vulguin tastar les nostres fruites i verdures faran cua davant el taulell. Doncs, amb la gent negativa, tòxica, avorrida, abusiva, alegre, contenta, etc. passa exactament igual, se’ns aproparà la que se senti identificada amb el nostre producte o que busca obtenir-lo per a, així, ser feliç. Si està buscant sexe, amor, tendresa, companyia, violència, diversió, alegria, etc. i el nostre comportament és coherent amb les seves pretensions, se’ns aproparà.

