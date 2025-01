Protegir el teu animal de companyia del fred a l’hivern

Un gat que viu millor que els seus amos (AMIC)

Durant els mesos d’hivern, el fred, les baixes temperatures poden afectar els nostres animals de companyia, especialment els gossos i gats de mida petita, de pèl curt, cadells o d’edat avançada. Protegir-los del fred no només millora el seu confort, sinó que també ajuda a prevenir malalties com refredats o problemes articulars.

1. Coneix les necessitats específiques del teu animal. Cada espècie i raça té una sensibilitat diferent del fred. Per exemple, un husky o un gat de pèl llarg poden tolerar millor les baixes temperatures que un chihuahua o un gat esfinx. També cal tenir en compte l’edat i l’estat de salut de l’animal: els més joves i sans acostumen a tenir més resistència que els exemplars més grans o amb malalties. Consulta amb el veterinari per a adaptar les seves necessitats al canvi d’estació.

2. Crea espais càlids i confortables. Els animals necessiten un lloc adequat per a descansar, especialment quan el terra de casa és fred. Els llits elevats o amb materials aïllants són ideals per a conservar la calor corporal. Si tens gats, pots preparar caus amb capses de cartró i mantes càlides perquè es refugiïn. Procura evitar que aquests espais estiguin exposats a corrents d’aire.

3. Redueix l’exposició al fred i adapta els passejos. Per als gossos, és recomanable ajustar els horaris de passeig per a evitar les hores més fredes, com a primera hora del matí o a la nit. Si és possible, augmenta el nombre de passejos, però redueix-ne la durada. D’aquesta manera, l’animal farà exercici sense passar massa temps a l’exterior.

4. Abric natural i complements. En aquesta època de l’any, evita retallar excessivament el pèl dels gossos, ja que és la seva primera protecció contra el fred. En el cas de les races més vulnerables, com els gossos petits o de pèl curt, pots considerar vestir-los amb abrics o jerseis especials per a animals. També és important protegir les potes. El contacte amb superfícies fredes o amb sal per a desfer el gel pot irritar els palmells de les potes. Després de cada passeig, revisa i neteja les potes per a evitar lesions o molèsties.