Joan Verdú acaba 6è a la Copa del Món d’Schladming

Joan Verdú, a la primera mànega de Schladming. Foto: Christophe Pallot Agence Zoom

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, ha acabat la Copa del Món de Schladming (Àustria) en la 6a posició. Amb els punts d’aquest dimarts, Verdú guanya tres posicions a la general de gegant i se situa 17è amb 124 punts. Avui n’ha sumat 40. L’andorrà ha completat la cursa amb un crono de 1.43.47, a 0.72 de la victòria, que ha estat per al noruec Alexander Steen Olsen amb 1.42.75. Avui dimarts, la cursa ha deixat els 14 primers en menys d’un segon.

Una primera lluitada

A la primera mànega, sota la pluja que afectava molt a la pista, Joan Verdú sortia amb el dorsal 15 i lluitava la baixada. A més, la sortida s’havia fet més avall, eliminant deu portes de les que estaven previstes, per a evitar la mala visibilitat que hi havia a la part alta de la pista d’Schladming. Així, l’andorrà ha fet una mànega en què se situava 12è en arribar a baix, i el 19è amb la resta de corredors ja tancant aquesta primera baixada. El seu crono, 52.70, el situava a 1.27 del millor temps, que era per al suís Loic Meillard amb 51.43. L’andorrà feia el 12è temps al primer sector amb +0.04, el 18è al segon sector amb +0.47, i el 25è al tercer sector, amb +0.76. Aquesta primera baixada estava plena de dificultat, i com a mostra que corredors com el suís Marco Odermatt, per exemple, acabava aquesta primera ronda amb +0.90 en la 12a posició.

“No he fet cap error, però m’ha costat una mica agafar el ritme amb aquesta neu”, explicava l’esquiador del Principat en acabar la primera mànega. “Les condicions no eren les millors i, a més, sortia amb el dorsal 15, una mala elecció en el sorteig”, bromejava l’andorrà, que afegia que no era cap excusa: “M’ha costat engegar el feeling de dalt a baix”. L’andorrà confirmava que les distàncies estaven molt ajustades entre tots, i esperava “sortir amb bones condicions a la segona, intentar donar molt gas i com que estem tots molt ajustats, intentar fer una bona remuntada”.





Segona mànega

A la segona mànega, l’andorrà sortia el 12è i se situava primer en baixar, posició que mantenia una bona estona fins que Marco Odermatt el superava per només 0.12, i després també passaven al davant Stefan Brennsteiner, cinquè al final, Henrik Kristoffersen, que seria segon, Alexander Steen Olsen, que va acabar guanyant la cursa, i Loic Meillard, que acabava quart.





Guanya la mànega

El temps de Verdú a la segona mànega va ser el millor de tots, amb 50.77, avantatjant al croat Filip Zubcic per 0.03.





Punts WC

Fins ara, Verdú estava el 20è en la classificació de la Copa del Món de gegant, amb 84 punts -va ser 15è a Beaver Creek amb 16 punts, 7è a Val d’Isère amb 36 punts i 8è a Adelboden amb 32 punts- i després d’Schladming l’andorrà se situa 17è amb 124, gràcies als 40 que ha sumat avui.





Resten tres curses WC i els Mundials

Resten tres curses de la Copa del Món: Kranjska Gora (Eslovènia) l’1 de març, Hafjell (Noruega) el 15 de març i les finals de Sun Valley (Estats Units) el 25 de març. Abans de tot això, però, Joan Verdú tindrà una important presència als Campionats del Món que aquest any acull Saalbach (Àustria) i que tindran la cursa de gegant el 14 de febrer.