Títol: Los no elegidos
Durada: 60 minuts
Gènere: Drama, suspens
Creació: Julie Gearey
Intèrprets: Molly Windsor, Fra Fee, Asa Butterfield
Temporades: 1 Capítols: 6
Plataforma: Netflix
Sinopsi:
Rosie viu amb el marit Adam i la filla en una comunitat cristiana aïllada del món. Quan arriba Sam, un pres que s’ha fugat, la seva vida canvia completament i genera dubtes sobre les normes que marquen la seva vida.
Mentre el seu matrimoni es trenca, Sam sembla que és la via d’escapament de Rosie, però el seu passat genera noves amenaces. Entre l’opressió de la comunitat cristiana i el perill que representa Sam, Rosie haurà de debatre amb qui pot confiar.
Per Sensacine