Realment creus que el teu malestar mental desapareixerà baixant de pes?

Omar El Bachiri. Psicòleg

Estar prims, grassos o musculats no és sinònim d’estar mentalment sans, sinó més bé, d’estètica i depenent de cada cultura i país, s’interpretarà d’una manera o d’una altra. D’igual manera succeeix amb la salut, hi ha gent prima o musclada en pitjor estat que la grassa, per tant, s’ha de vigilar amb les comparacions en aquest aspecte, perquè l’aspecte exterior, no sempre reflecteix l’interior (colesterol, diabetis, tiroides, etc.). Així doncs, la persona que està buscant un canvi en la seva silueta pensant que la seva salut mental millorarà està molt equivocada.

Si vol una millora emocional, ha de començar millorant la seva gestió i el primer pas a seguir és reconeixent i acceptant els seus límits físics i mentals. La genètica i l’ambient social on interactuem tenen molt a dir en aquest aspecte i després, també ha de qüestionar-se els motius reals de per què vol canviar d’aspecte físic donat que, la motivació serà diferent depenent de si és per salut o per estètica. Així doncs, l’estat mental ve condicionat per diverses variables i si no les coneixem, ens serà molt difícil millorar-lo. És una realitat que molta gent amb sobrepès s’endinsa en dietes miraculoses, en productes per a aprimar-se o dedica molt de temps a l’exercici físic i una vegada aconsegueix el seu objectiu, abandona i en poc temps, recupera tot el pes perdut.

No dedica l’esforç mental que requereix mantenir la nova silueta, no aprèn noves maneres d’alimentar-se, ni d’exercitar-se, perquè s’adona que mentalment no ha obtingut el resultat esperat. De cara al mirall i a la societat està més prima, però, així i tot, el seu cervell no ho processa i encara es veu amb el mateix aspecte físic. Això, per una banda, i per l’altra, com no modifica els seus hàbits i costums, tampoc canvia la seva manera de ser, encara que ara vesteixi roba diferent. No estem parlant d’un procés màgic, on modificant la talla de la vestimenta o distorsionant el reflex en el mirall, adquirim la personalitat desitjada.

