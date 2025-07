El Govern agraeix el paper de les federacions esportives i el COA en el desenvolupament dels JPEE

Foto de família d’alguns dels actors importants dels JPEE (SFGA)

El Govern ha organitzat aquest dimarts un acte d’agraïment als membres de les federacions esportives i del Comitè Olímpic Andorrà (COA), amb motiu dels Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025 que es van celebrar entre el 26 i el 31 de maig. L’esdeveniment, celebrat al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO), ha comptat amb la participació del cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell; i del secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes; així com d’una quarantena de representants de les federacions i del COA.

“Aquests Jocs són un llegat que ha de servir per a seguir impulsant l’esport, per a fer créixer el talent esportiu del nostre país i per a continuar situant Andorra al mapa internacional, no només com a destinació turística, sinó també com a referent esportiu i com a centre d’acollida de grans esdeveniments”, ha assegurat Xavier Espot.

Pel que fa a la tasca del Comitè Olímpic Andorrà, “permeteu-me, en nom de tots els participants, delegacions i amants de l’esport, expressar-vos el nostre agraïment més sincer i, particularment, al Comitè Organitzador, per la feina ingent que han fet durant moltes setmanes i que ha permès el magnífic desenvolupament d’aquests Jocs dels Petits Estats”, ha afegit el cap de Govern.

De la mateixa manera, Espot ha agraït a totes les federacions “la tasca imprescindible, que heu dut a terme per a preparar els esportistes per a aquests Jocs i per treballar incansablement en l’organització dels Jocs. Heu treballat tots plegats amb responsabilitat, amb discreció i amb un compromís i patriotisme que honora l’esport andorrà i el país sencer”.

Finalment, el cap de Govern ha felicitat els membres de la Secretaria d’Estat d’Esports, ja que també han estat “un actor imprescindible en l’excel·lent desenvolupament dels Jocs”. Aquest dimecres està previst celebrar un acte similar per a reconèixer la tasca dels voluntaris durant els JPEE.