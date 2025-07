Evita el sobrepès al teu gat o gos

Un gos amb sobrepès (AMIC)

El sobrepès és un problema comú entre les nostres mascotes i, tot i que sovint pot semblar inofensiu, té conseqüències serioses per a la salut. Igual que en les persones, l’excés de pes pot provocar diverses malalties, com ara diabetis, problemes cardíacs, artritis i fins i tot escurçar l’esperança de vida dels nostres companys peluts. Per això, és molt important parar atenció al que mengen i, encara més important, a la quantitat que se’ls serveix.

Una de les principals causes del sobrepès en gats i gossos és la sobrealimentació. Encara que els seus ulls de cadell o gatet puguin suplicar per a més menjar, cal recordar que ells no necessiten menjar en excés. Cada animal té unes necessitats nutricionals específiques basades en la raça, la mida, el nivell d’activitat i l’edat. Alimentar-los en excés no només afecta la seva salut, sinó que també incrementa el malbaratament d’aliments, cosa que dona com a resultat una despesa innecessària.

La millor manera d’evitar aquest problema és controlar les porcions de menjar que els donem. Molts propietaris de mascotes cometen l’error d’omplir el plat sense mesurar-ne la quantitat correcta, pensant que més menjar és sinònim de més amor. Tot i això, el que realment necessiten és una dieta equilibrada i adaptada als seus requisits sense excedir-se en la quantitat. És aquí on l’orientació d’un veterinari resulta fonamental: un professional us podrà indicar les porcions adequades i ajustar les recomanacions segons les necessitats de la vostra mascota.

A més, el control de porcions no només implica mesurar el menjar diari, sinó també oferir una alimentació de qualitat. Assegura’t que els aliments que els dones siguin adequats per a la seva edat, mida i condició física. Les croquetes o aliments de mala qualitat poden contribuir a l’augment de pes, ja que sovint contenen ingredients menys saludables i més contingut calòric.

L’exercici també juga un paper essencial en el control del pes de la teva mascota. Una bona rutina d’activitat física ajudarà a mantenir el cos en forma i evitarà que guanyi pes de manera innecessària.





Per Tot Sant Cugat