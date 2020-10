Raul Ferré (SpeedCar), planta cara als millors pilots francesos

Raul Ferré (Speed Car) va arrodonir una excel·lent actuació en la Course de Côte Bagnols-Sabran, última prova (dos meetings) del Campionat de França de Muntanya de Primera Divisió. El jove pilot andorrà, en un escenari desconegut i amb els millors pilots francesos en la línia de sortida, va aconseguir pujar en dues ocasions al podi de la categoria CM. En el primer meeting, ho va fer en la segona posició mentre que en el qual va tancar el cap de setmana de competició, va pujar al tercer calaix de l’esmentat podi.

Cal destacar que la climatologia va tenir una influència important en el desenvolupament de la prova. Pluja, sol, humitat en l’asfalt i per a finalitzar anul·lació de l’última pujada del segon meetig pel diluvi que estava caient en l’escenari de la cursa.

Ferré va acabar eufòric la primera jornada

El pilot de l’ACA Esport va fer un primer meeting en Bagnols-Sabran molt agressiu, tal com en ell és habitual. Va sortir per totes en un traçat complicat i que, sobretot, els seus adversaris coneixien amb detall. Malgrat tot, millorant el seu crono en cadascuna de les tres pujades disputades (1 d’entrenaments i 2 de carrera), va acabar el dia en una excel·lent segona posició (1’37”112) de la categoria CM, només superat per l’experimentat pilot francès Yves Tholy (Speed Car) que va parar el crono en 1’34”246.

Per a Ferré aquesta segona plaça va tenir gust gairebé de triomf, així ho comentava: “Tholy completava la seva 8a participació en la pujada i a més porta el canvi en el volant del seu SpeedCar. En fi molt content per la carrera d’avui però demà intentaré estar més a prop”.

Va complir la seva promesa

En la jornada final en Bagnols-Sabran, Raul ho va continuar intentant. En l’única pujada disputada, la pluja va obligar a anul·lar la final, va rebaixar de nou el seu crono (1’35’292) i va acabar a 1,5 segons (1’33”650) de Tholy i , en aquesta ocasió també el va superar, per 8 dècimes, un altre gran especialista del campionat francès, Jérôme Jacquot (SpeedCar) amb un temps de 1’34”425.

Una vegada finalitzat el seu primer doble meeting en una pujada del certamen francès de primera divisió, Ferré no dubtava a afirmar: “En aquestes pujades m’han fet córrer molt, mai havia corregut contra pilots tan ràpids. Malgrat tot, crec que m’he adaptat molt bé, tots els rivals m’han felicitat a més de fer-me saber que els havia sorprès”.

El pilot andorrà va deixar la localitat francesa amb alguna incògnita: “Estic molt content i satisfet del que hem fet aquest cap de setmana a Bagnols. Em queda el dubte de què hagués passat en la pujada que no hem pogut fer. Estava convençut que rebaixar el meu crono era possible. En fi quedarà el dubte”.

De cara al que resta de temporada, el pilot de l’ACA Esport no té una agenda clara: “El Campionat francès finalitzava aquesta setmana, tinc molt clar que tornaré a aquest certamen, el nivell és molt superior al que coneixia fins ara, però hauré d’esperar a la pròxima temporada. És un any difícil, si hi ha la possibilitat de disputar alguna altra pujada, valorarem la possibilitat d’anar-hi”.