Excel·lent debut d’Español-Leite en el català de Ral·lis de terra

Àlex Español – Claudi Ribeiro Leite (Ford Focus 1.6) van aconseguir el triomf, en el Campionat de Catalunya Promoció, en el Ral·li I Memorial Abel Puig. El tàndem andorrà va encapçalar de principi a fi la classificació d’aquest campionat, a més d’estar de manera regular en el top10 de la classificació absoluta, encara que al final va ocupar la 12a posició en aquesta classificació.

El ral·li organitzat pel club esportiu WRC Management, constava d’un bucle de dos especials (d’11,4 i 10,88 km) que els equips havien de superar en tres ocasions abans de situar les seves mecàniques al parc tancat final.

Sortida en trompa d’Español-Leite per a establir diferències

Els pilots de l’ACA Esport van iniciar el ral·li a l’atac. Van marcar el millor crono entre els inscrits en el campionat de Promoció, en les dues primeres especials i van deixar als seus rivals directes a més de 45”. En la continuació van mantenir les distàncies mentre que, van tancar el ral·li marcant l’escratx en l’últim bucle del rallye, guanyant la Promoció distanciant al segon classificat a més d’1’.

D’aquesta manera Àlex Español va confirmar un espectacular debut, potser previsible, però s’havia de córrer. Aquest era el seu comentari: “Diria que ha estat un debut en el qual va superar les expectatives, és cert que havíem preparat a fons la prova, amb diversos tests, que em van donar molta confiança a l’hora de sortir a competir. Vam començar el ral·li amb un recorregut molt enfangat, no era fàcil però en aquestes condicions vam fer els nostres millors cronos. Després amb unes pistes més brutes i amb molta pedra solta era important mantenir el ritme però sense errors. Hem trobat algun rival amb problemes en alguna especial però l’hem pogut superar sense perdre un temps excessiu”.

El Jove Pilot de l’Automòbil Club d’Andorra també deia que: “Estic molt satisfet per la manera que s’ha desenvolupat el ral·li. No tinc dubtes, que els rivals milloraran pel que nosaltres també hem de seguir en la línia actual”.

En opinió d’Àlex Bercianos: “El triomf no ha estat una sorpresa, malgrat la falta d’experiència. Crec que vam arribar ben preparats a la prova amb bon ritme. No hi ha dubte que, després del vist, en la terra estem un pas per davant dels nostres rivals, amb un pilotatge molt net sense cometre errors, sense sortides de pista i sense arriscar en excés. Això ens fa ser optimistes però, és evident, que queda molta feina per fer”.

La pròxima cita serà sobre asfalt

Ara la incògnita és, com serà l’adaptació a l’asfalt? És una especialitat pràcticament desconeguda per a Español. El pilot i Bercianos coincidien que: “Tenim poc temps (dues setmanes) abans d’haver de competir en el primer ral·li d’asfalt, l’especialitat en la qual no hem competit mai. És imprescindible treballar amb les notes, fer un test amb el cotxe i provar les rodes d’asfalt …, i després comprovar on estem”.

En definitiva que malgrat estar molt contents i satisfets del treball fet fins ara, tenen molt present que el campionat és molt llarg i queda molt per arribar al objectiu final.

La pròxima cita serà el 17 d’Octubre, data en la qual es disputarà la XV Volta a Osona Clàssic Ral·li, un ral·li en el qual competeixen tradicionalment, vehicles històrics però, que en aquesta atípica temporada, s’ha donat entrada als vehicles del Volant RACC i dels diversos certàmens de la Federació Catalana de l’especialitat, entre ells el català de Promoció.