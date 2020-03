El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha avalat novament aquest dilluns el conveni marc de col·laboració per al desenvolupament del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la Universitat de Lleida (INEFC-Pirineus) a la capital de l’Alt Urgell. El document, que ja s’havia votat el mes passat, es va tornar a ratificar després que s’hi hagi fet algunes modificacions tècniques perquè sigui el mateix en totes les institucions que participen en el projecte.

Els canvis van tenir el suport de l’equip de govern (Junts X La Seu i ERC) i van suposar l’abstenció de Compromís, que en l’anterior plenari hi havia votat a favor. La CUP va reiterar els seus dubtes sobre la iniciativa i va votar-hi en contra.

Entre els punts de l’acord que varien destaca el fet que no s’especifica la partida de 4 milions d’euros que ha d’aportar la Diputació de Lleida. En aquest sentit, l’alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, va manifestar en nom de l’equip de govern (Junts i ERC) que tot i que no apareix concretada cap quantitat econòmica “existeix el compromís ferm de destinar-hi els diners un un cop es tingui el projecte definitiu, tal com va explicar el president de la Diputació, Joan Talarn, al ple de la corporació”.

Malgrat l’afirmació, Carlota Valls, regidora de Compromís X La Seu, va demanar que es deixés sobre la taula la votació del conveni i se’n parlés a fons entre tots els grups. Valls es va mostrar a favor d’ampliar l’oferta educativa a la Seu d’Urgell però va lamentar la falta de concreció econòmica, a més de qüestionar l’interès de la proposta universitària. “Mai hem tingut un dossier treballat i potser no cal anar tan de pressa; cal ser responsables perquè estan en joc molts diners”, va remarcar.

Per la seva banda, la portaveu de la CUP, Xènia Antona, va expressar novament el seu escepticisme vers la posada en marxa dels estudis a la Seu. “No està tot tancat i ens fa por signar un conveni de bones intencions sense saber quina quantitat anirà a càrrec del consistori”, va assenyalar. Antona va argumentar el vot contrari pels dubtes econòmics, perquè no s’especifica la durada dels estudis i per la reparcel·lació que suposaria la construcció de l’edifici d’INEFC, entre d’altres. “Ens manca informació i molt ens temem que això pot afectar la construcció de la residència de la gent gran”, va reblar.

La petició no va ser atesa per l’equip de govern, que va insistir que es tracta d’una oportunitat única que compta amb el compromís explícit de les administracions. “La implantació del grau no es pot alentir, ja que ha de començar el pròxim curs a les instal·lacions de la UNED al Centre Cultural Les Monges”, va explicar Fàbrega, que també va defensar l’interès de l’oferta formativa i la possibilitat futura d’obtenir altres estudis. En relació amb el debat entre els grups, l’equip de govern va convidar tots els regidors a participar en les reunions que calguin. “Es tracta d’una aposta de ciutat i encara hi ha temes que es poden decidir, com la ubicació”, va subratllar Fàbrega. Després del conveni marc se signaran convenis específics amb cada institució.