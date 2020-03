Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d’alerta el Pla Especial d’Emergències per risc de Vent a Catalunya (VENTCAT) per les fortes ventades que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu a partir d’aquest migdia de dimarts i fins demà dimecres al matí de forma generalitzada a tot Catalunya.

Es preveu una afectació especial durant aquesta tarda i nit a les comarques del Pirineu i Prepirineu, Ponent, la Catalunya Central, la Plana de Vic, el litoral i prelitoral central i el litoral de Tarragona, amb una major incidència a les comarques de l’Anoia, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. El vent bufarà de component nord i oest i es podran superar ratxes de vent de 72 km/h.

Aquest dimecres, s’intensificaria el vent i les ratxes més fortes podrien arribar a superar els 90 km/h. S’espera que en aquest cas les ventades afectin sobretot les comarques del Pirineu i Prepirineu, la Catalunya Central, el litoral i prelitoral de Tarragona, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i les Terres de l’Ebre. El vent bufarà de component nord i oest.

Recomanacions

Protecció Civil de la Generalitat demana molta precaució en els desplaçaments i en les activitats de lleure a l’exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals. En el moment de les ratxes més fortes cal evitar aturar-se a prop de murs de tancament o elements similars que poden caure per l’efecte del vent.

A nivell general, cal fixar bé o retirar els objectes que estiguin a l’exterior (balcons i terrasses, entre d’altres) i puguin ser desplaçats per l’aire. A les zones urbanes cal evitar aturar-se a prop de bastides, tanques o murs inestables mentre durin les ràfegues de vent.