La millor versió d’Ordino Arcalís, amb unes condicions immillorables de neu pols, s’ha mostrat avui a tot el món. La Portella d’Arcalís ha tornat a ser la zona triada, i la decisió ha estat un encert: la 15 metres ha estat brillant. La prova ha començat a les 8,30h puntual amb la finestra de visibilitat que marcaven les previsions, però s’ha hagut d’aturar a mig matí a causa de la intensa nevada que s’ha perllongat durant hores. De fet, els riders de snowboard home no han pogut competir per manca de visibilitat, i aquesta prova serà reallotjada i es disputarà a Fieberbrunn. La prova andorrana d’Ordino Arcalís ha estat la primera de la temporada 2020 que s’ha retransmès en directe a tot el món.

Aprofitant la versatilitat del vessant, els riders han arriscat i han ofert un espectacle que finalment s’ha vist plasmat a les puntuacions. A la categoria d’esquí home, s’han registrat puntuacions estratosfèriques, les més altes del que va de temporada, superant els 90 punts, fet que no s’havia donat encara durant aquesta temporada a cap de les altres proves. Així, el rider francès Léo Slemett torna a guanyar la prova d’Ordino Arcalís (ja ho va fer el 2019 i el 2017) amb una puntuació de 93,67 punts. Molt a prop ha quedat el nord-americà Isaac Freeland, amb 91,67 punts. El tercer lloc, molt ajustat, ha estat per al suec Kristofer Turdell, que també ha traspassat la barrera dels 90 punts, i ha clos la seva baixada amb 90,67. L’espanyol Aymar Navarro (83 punts) ha acabat 10è, en el distinguit grup d’esquiadors que han puntuat per sobre dels 80. L’andorrà que ha competit amb la wild card, Dani Fornell, ha acabat 16è, amb 53 punts. Una caiguda molt a prop de la finish line ha espatllat la gran actuació de l’andorrà, que ha fet una línia molt fluida.

La gran sorpresa del dia ha estat el segon lloc de l’espanyola Núria Castán (79 punts). La snowboarder ha sortit la penúltima de la seva categoria i durant uns instants s’ha mantingut líder, fins que la darrera corredora, l’australiana Michaela Davis-Meehan (80.33 punts) ha fet la seva baixada i l’ha superat. Castán és la primera dona que aconsegueix una medalla a la categoria elit de Freeride World Tour, si bé Aymar Navarro va acabar 3r a la prova del 2017 també a Ordino Arcalís. La tercera en categoria snowboard dona ha estat la francesa Marion Haerty, amb 75,67 punts.

La primera categoria que ha competit ha estat esquí dones. A les 8.30h en punt, ha començat l’espectacle. La guanyadora en aquesta categoria ha estat Hedwig Wessel, amb 83 punts, seguida de Jackie Passo, amb 78,33 punts i en tercer lloc, Elisabeth Gerritzen, amb 76,67 punts.

Finalment la competició d’snowboard home, que no s’ha pogut celebrar a causa de la manca de visibilitat, es realitzarà a la següent parada prevista per a la setmana vinent, a Fieberbrunn. D’aquesta manera, l’estació austríaca acollirà dues proves d’aquesta categoria, que servirà als riders perquè sumin punts els punts que no han pogut fer a Arcalís.

Valoracions

El director d’Ordino Arcalís, Xabier Ajona, ha destacat que “l’èxit de la prova ha estat un cop més la implicació de l’equip de l’estació combinat amb la bona sintonia existent amb l’organització de Freeride World Tour”. Per sisena vegada, “la prova d’Arcalís ha estat seguida per milers de persones dels cinc continents que esperaven la retransmissió en directe amb moltes ganes”, ja que les del Japó i el Canadà es van fer en diferit. “Hem estat capaço de demostrar la nostra vàlua, perquè tot i que som una estació petita, hem ensenyat un cop més que tenim un potencial inabastable, que som garantia, i això ens ha convertit en un referent en el món del freeride”. Evidentment, també cal destacar que la meteorologia ha estat de la nostra part, un cop més. Sense dubte, “podem afirmar que Freeride World Tour ha estat clau per posicionar Andorra com a un país de neu, de freeride i amb una capacitat immensa per acollir esdeveniments esportius d’aquest caire”.

En la mateixa línia s’ha posicionat el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, que s’ha mostrat molt satisfet amb el resultat de la prova. “Ha valgut la pena esperar les nevades, perquè la imatge que hem donat d’Andorra és espectacular, amb les nostres muntanyes carregades de neu per gaudir de l’esquí. Som un destí de neu sense igual”. A més, i en referència a la continuïtat de la prova, ha reconegut que “esperem poder comptar amb Freeride World Tour molts més anys, ja que té audiències globals que ens serveixen per situar-nos al mapa amb un missatge molt clar de qualitat i credibilitat”. I és que tot i que la meteorologia “no es pot controlar, un any més ha estat la nostra aliada”. Es tracta del vuitè esdeveniment que acollim en 6 anys i això es veu plasmat en un treball molt precís, que fa que tot funcioni a la perfecció. Un any més, lloem la feina de l’organització i de l’equip d’Ordino Arcalís, que ha estat impecable”