Raspallat corporal en sec per a una pell més suau i lluminosa

Una dona sent raspallada en sec a l’esquena (Vagheggi)

Si busques una pell més suau, lluminosa i ferma, potser ha arribat el moment d’incorporar un nou pas en la teva rutina de bellesa: el raspallat corporal en sec. Aquesta tècnica ancestral, popular en la medicina aiurvèdica, ha guanyat protagonisme en el món de la bellesa gràcies als seus múltiples beneficis, que van des de l’exfoliació natural fins a l’estimulació del sistema limfàtic.

Més enllà de ser un gest d’autocura, el raspallat corporal en sec és una forma efectiva i senzilla de millorar la textura de la pell, potenciar la circulació i donar-li un aspecte més saludable. Si encara no ho has provat, continua llegint per a descobrir com fer-ho correctament i quins beneficis pot aportar a la teva pell.





Què és el raspallat corporal en sec i per què hauries de provar-lo?

Com ens expliquen des de Vagheggi, el raspallat en sec, també conegut com a dry brushing, és una tècnica de cura de la pell que consisteix a usar un raspall amb pues naturals sobre la pell seca, sense necessitat d’utilitzar productes o cremes addicionals.

L’objectiu del raspallat en sec de la pell és aconseguir una exfoliació delicada, eliminant cèl·lules mortes i potenciant la regeneració cel·lular. Gràcies als moviments circulars o ascendents amb el raspall, es millora la circulació sanguínia i limfàtica, ajudant a desintoxicar el cos i a eliminar la retenció de líquids.

Un dels seus majors beneficis és que estimula el sistema limfàtic, la qual cosa ajuda a eliminar toxines i reduir la retenció de líquids. També afavoreix la circulació sanguínia, la qual cosa pot millorar el to i la fermesa de la pell amb l’ús constant.

Beneficis principals:

– Exfoliació natural sense necessitat de productes químics.

– Millora la circulació i l’oxigenació de la pell.

– Estimula el drenatge limfàtic, ajudant a reduir la retenció de líquids.

– Suavitza la pell i potència l’absorció de cremes i olis hidratants.

– Accelera la regeneració cel·lular

– Ajuda a combatre la cel·lulitis





Com fer el raspallat corporal en sec correctament

Per a obtenir tots els beneficis d’aquesta tècnica, és important fer-ho de la manera adequada. L’ideal és realitzar-ho abans de la dutxa, quan la pell està completament seca, i seguir un patró de moviments ascendents per a afavorir la circulació.

Passos per a un raspallat efectiu:

1- Tria un raspall de pues naturals. Assegura’t que tingui pues fermes, però no massa rígides, per a evitar irritacions.

2- Comença pels peus i puja cap al cor. Realitza moviments llargs i ascendents en cames i braços, i moviments circulars en zones com l’abdomen o l’esquena.

3- Aplica una pressió mitjana. No ha de fer mal ni envermellir la pell en excés; un massatge suau és suficient per a activar la circulació.

4- Fes-ho durant 5 a 10 minuts. No és necessari allargar el procés, amb uns minuts al dia és suficient per a notar resultats.

5- Dutxa’t i aplica hidratació. Una vegada acabat el raspallat, dutxa’t amb aigua tèbia i finalitza amb una crema o oli corporal per a nodrir la pell.





Qui pot fer el raspallat corporal en sec i amb quina freqüència?

El raspallat corporal en sec és apte per a la majoria dels tipus de pell, encara que si tens la pell molt sensible o afeccions com a èczema o psoriasi, és millor evitar-ho o consultar-ho amb un dermatòleg.

Quant a la freqüència, l’ideal és fer-ho de 2 a 3 vegades per setmana per a pells normals i fins a cada dia si la teva pell ho tolera bé. L’important és ser constant per a veure resultats en suavitat, lluminositat i fermesa.

Si busques una forma natural i efectiva de millorar la textura i l’aspecte de la teva pell, el raspallat corporal en sec és un gest senzill, però poderós. Amb només uns minuts al dia, pots potenciar l’exfoliació, estimular la circulació i gaudir d’una pell més lluminosa i suau.





Per bellezactiva.com