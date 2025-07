El juny més càlid a Catalunya

Francesc Mauri

Aquest article és un resum de la nota de premsa provisional del Servei Meteorològica de Catalunya amb l’afegit d’algunes dades complementàries.

La primera quinzena de juny tan càlida ja feia sospitar que podíem fer front al mes més càlid des que es tenen registres a Catalunya. Ara que tanquem el mes, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) confirma que juny de 2025 ha tingut la mitjana de temperatura més alta de l’històric, per sobre del juny de 2003, que tenia el rècord fins ara. Concretament, ens situem en una anomalia de temperatura de 4 ºC per sobre de la mitjana climàtica del període 1991-2020.

A més, malgrat que les màximes diàries no són les més altes de l’històric (les supera el 2019), cal destacar que la calor ha estat persistent durant tot el mes, amb molts dies que han superat la mitjana. També la pluja és protagonista en aquest recull del mes de juny: hi ha hagut una absència total de precipitacions a sectors del litoral i del prelitoral, com per exemple la regió metropolitana de Barcelona; 0 mm de pluja.

El que sí que ha tingut Catalunya, i en especial Barcelona, és un bon nombre de nits que no han baixat de 25 ºC, les conegudes com a nits tòrrides: un total de 12 nits a la ciutat comtal, que suposen el rècord de país i rècord en un mes de juny des que es tenen registres (l’anterior era de 2003 amb 10 nits). Un dels motius principals és l’efecte illa de calor que es produeix a les ciutats. Aquesta situació també s’evidencia a l’històric Observatori Fabra, que registra la temperatura més alta amb 37,9 ºC, el dia 30 de juny i un 30% més d’irradiació solar respecte a la mitjana 1971-2000 (342,5 hores d’insolació, rècord). En l’àmbit català, el dia 29, més de la meitat de les estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA), 100 de 182 actives, van enregistrar nit tropical i el dia 30, vuit estacions van detectar nit tòrrida.

L’observatori Fabra té registres des de 1914. Aquest observatori no supera l’antiguitat de l’Observatori de l’Ebre situat a Roquetes, el Baix Ebre que va començar les mesures el 1880. Primer va estar sota la marca dels Jesuïtes i a partir de 1905 ja com a Observatori.

En aquest punt, la temperatura mitjana mensual ha estat de 27.8 ºC, la més alta de la sèrie per davant dels 26.7 ºC de 2022. Destaca especialment la ratxa de dies que les temperatures màximes han estat per sobre de 35 ºC i les mínimes per sobre de 20 ºC, el que es considera nit tropical. Gairebé cada dia s’han superat aquests llindars, especialment pel que fa a les mínimes.