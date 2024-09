‘Que la salut mental sigui tabú és una bogeria’, la nova campanya del Ministeri de Salut per a trencar l’estigma

Helena Mas i Cristina Pérez (SFGA)

La ministra de Salut, Helena Mas, i la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, han presentat aquest dijous la nova campanya del Ministeri per tal de lluitar contra l’estigmatització de les malalties de salut mental i de les persones que les pateixen. Sota l’eslògan ‘Que la salut mental sigui tabú és una bogeria’, no només es vol prevenir l’estigma, sinó que també es busca la promoció i la prevenció de la salut mental. Aquesta campanya forma part d’una de les accions previstes al Pla integral de salut mental i addiccions (PISMA).

“Volem que el mes d’octubre sigui el mes de la salut mental i que la gent en parli sense tabús ni embuts”, ha assegurat la ministra de Salut, la qual ha indicat que es tracta d’una campanya perdurable en el temps i dirigida a tots els públics. “Però, no ens limitarem al mes d’octubre, llançarem noves accions entorn d’aquesta campanya en altres moments de l’any, ja que s’ha de promoure i parlar de salut mental durant els 365 dies de l’any”, ha afegit Cristina Pérez.

Per tal de convidar a la reflexió ciutadana, la campanya s’exemplifica en cinc patologies diferents, que complementen l’eslògan principal: ‘parlar de les addiccions no ens ha de fer perdre la partida’, ‘parlar de l’ansietat no ens ha de posar nerviosos’, ‘parlar de depressió no ens ha de fer pena’, ‘parlar de les fòbies no ens ha de fer por’, ‘parlar dels trastorns alimentaris no ens ha de fer mal de panxa’. “S’introdueix el concepte parlar, en les cinc versions, ja que parlar d’aquests temes és un acte normalitzat, no una font de vergonya”, ha relatat Cristina Pérez.

Amb la voluntat d’arribar a tota classe de públics, la campanya s’ha plantejat des d’una perspectiva multiplataforma, és a dir, no només s’ha previst publicitat als mitjans de comunicació, sinó que s’instal·laran marquesines amb els dissenys per tal de difondre el missatge més enllà de l’àmbit en línia. D’altra banda, la ministra de Salut ha volgut agrair la col·laboració de les empreses concessionàries del transport públic del país, Coopalsa i Nadal, en la difusió de la campanya a través de la vinilació de diversos autobusos, així com la predisposició dels comuns en la difusió de la campanya.

Finalment, al voltant de la salut mental s’han previst altres accions com la celebració de la Taula nacional de la salut mental, on participen, a banda dels agents de salut, les associacions de pacients, així com els agents socials i comunitaris; la celebració de xerrades al tomb de la salut mental i la col·laboració amb el SAAS per a la celebració d’una jornada sobre la matèria, entre d’altres.