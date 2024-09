CSJ: Formació sobre ètica judicial i mitjans de comunicació

Els participants en la sessió de formació al Consell Superior de la Justícia (CSJ)

L’exfiscal general davant la Cort de Cassació francesa, François Molins, ha impartit aquesta tarda de dijous una ponència centrada en l’ètica judicial i els mitjans de comunicació. Aquesta sessió, adreçada a magistrats, batlles i fiscals s’inscriu en el programa 2024 de formació contínua que ofereix el Consell Superior de la Justícia (CSJ).

Molins, màster en dret i antic alumne de l’Escola Nacional de la Magistratura va començar la seva carrera com a fiscal adjunt al Tribunal Regional de Carcassona. Al llarg dels anys destaca la seva tasca com a fiscal al capdavant del Tribunal Regional de Lió, per tal de supervisar l’acció pública i coordinar la lluita contra el narcotràfic i el crim organitzat.

François Molins va ser fiscal del Tribunal Regional d’Angers, abans de ser nomenat subdirector d’afers penals i indults del Ministeri de Justícia. Després va exercir com a fiscal al Tribunal Regional de París. Des de novembre de 2018 és fiscal del Tribunal de Cassació.

Molins és, possiblement, la cara més coneguda de la justícia francesa a causa de les múltiples compareixences que va oferir a la premsa amb motiu dels atemptats islamistes que va patir la capital francesa l’any 2015.

En el decurs de la ponència, François Molins, ha desgranat les raons per les quals els magistrats han de ser pedagògics en les seves sentències, així com la necessitat d’impulsar la comunicació judicial amb els mitjans de comunicació, que – en les seves paraules- ha de ser “neutra, clara i objectiva”.

Molins ha recordat que els magistrats, batlles i fiscals tenen dret a expressar la seva opinió, guardant sempre la prudència necessària que garanteixi la imparcialitat deguda al seu càrrec, la presumpció d’innocència i el respecte als Drets Humans.

L’exfiscal general davant la Cort de Cassació francesa, ha remarcat la necessitat de millorar la comunicació judicial per a donar a conèixer el funcionament de la justícia a la ciutadania, explicar la feina que s’impulsa des de les diferents instàncies i evitar les informacions parcials o inexactes, sempre des de la imparcialitat. A més, ha subratllat que cal liderar i facilitar la comunicació amb els mitjans, especialment en aquells casos que generen alarma social, com el terrorisme.

El pla de formació contínua que impulsa anualment el Consell Superior de la Justícia dona compliment a les disposicions previstes a la Llei 28/2014 del 24 de juliol, qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia i al Reglament de l’Estatut dels membres de les carreres judicial i fiscal de 15 de gener de 2020.

Les properes sessions aniran a càrrec del magistrat del Tribunal Constitucional, Joan Manel Abril, que tractarà sobre les principals línies jurisprudencials del Tribunal Constitucional (24 d’octubre) i del catedràtic de Dret Públic de la Sorbona i director del Centre de Dret Europeu, Fabrice Picod, que parlarà del Dret Públic com a element basic de la construcció del Dret Europeu (21 de novembre).

El programa de formació 2024 clourà el 12 de desembre amb una sessió sobre la intel·ligència artificial, l’activitat jurisdiccional i la protecció de dades en el curs del procediment.