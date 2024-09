El Govern i Ski Andorra formalitzen la col·laboració en formació i prevenció de riscos del personal de les pistes

Conxita Marsol i Joan Viladomat en el moment de la signatura (SFGA)

Fomentar la formació i la prevenció de riscos del personal de les pistes d’esquí del país, reforçant la seguretat del sector amb uns treballadors més qualificats en qüestions específiques i oferir, conseqüentment, una millora en la qualitat del servei. Amb aquesta voluntat, el Govern i Ski Andorra han signat un conveni per a formalitzar la promoció conjunta existent d’activitats formatives.

L’acte ha tingut lloc aquest dijous a l’edifici administratiu de Prat del Rull, i la signatura ha anat a càrrec de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i del representant d’Ski Andorra, Joan Viladomat.

Així doncs, mitjançant el conveni –vigent fins el 31 de desembre de 2029– el Govern es compromet a contribuir econòmicament per a l’execució de les accions formatives amb una aportació màxima anual de 15.000 euros. Per a cadascun dels anys, Economia finançarà el 50% de les accions en l’àmbit de la seguretat, fins a un 40% en l’àmbit de la formació i una tercera part de la factura de l’estudi d’accidentalitat a les pistes.

En aquest sentit, a les accions s’hi inclouen qüestions com ara formació de pister socorrista de primer grau; treballs en altura i revisió de material; conductor de telecadira, de telefèric o de màquines trepitjaneu; o electricistes i mecànics de ginys mecànics. També hi ha accions vinculades a les normes i consells d’esquí de muntanya i a la seguretat a les pistes per al personal de les estacions, així com a l’estudi d’accidentalitat a les pistes.