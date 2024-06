Què és la nictúria?

Dibuix que simula una persona amb ganes d’orinar a la nit estant al llit (Getty images)

La nictúria és un estat mèdic que es caracteritza per la necessitat freqüent d’aixecar-se a la nit per a orinar. Aquesta situació pot interrompre el son i afectar la qualitat de vida de qui la pateix. Tot i que pot afectar persones de totes les edats, és més comú en persones grans.

En què consisteix la nictúria?

Normalment, el cos redueix la producció d’orina durant la nit, permetent que la majoria de les persones dormin entre 6 i 8 hores sense necessitat d’orinar. La nictúria ocorre quan aquesta capacitat es veu alterada, ja sigui per una producció excessiva d’orina durant la nit, per una capacitat reduïda de la bufeta, o per una combinació d’ambdues.





Els símptomes principals de la nictúria inclouen:

Necessitat de despertar-se diverses vegades durant la nit per a orinar.

Disminució de la qualitat del son, provocant cansament i fatiga durant el dia.





Les causes d’aquesta afecció poden ser per diversos factors, entre ells:

Augment de la producció d’orina (poliúria nocturna): Pot ser deguda a la ingesta excessiva de líquids abans de dormir, a trastorns metabòlics com la diabetis, o a problemes cardíacs.

Capacitat reduïda de la bufeta: Infeccions del tracte urinari, augment de la pròstata en homes, o afeccions neurològiques que afecten la bufeta.

Disturbis del son: Apnea del son o altres trastorns que causen interrupcions freqüents del son.





Per a prevenir o reduir la nictúria, es poden seguir algunes recomanacions:

Reduir la ingesta de líquids abans de dormir: Evitar beure grans quantitats de líquids a partir de dues hores abans d’anar a dormir.

Evitar substàncies diürètiques: Com la cafeïna i l’alcohol, que poden augmentar la producció d’orina.

Controlar estats mèdics: Tractar adequadament afeccions com la diabetis o els problemes cardíacs, que poden contribuir a la nictúria.

Establir un horari de son regular: Mantenir una rutina de son constant pot ajudar a reduir les interrupcions nocturnes.