Teresa Ventura

Recentment, els alumnes de l’Escola de Música del Comú d’Escaldes-Engordany, sota la direcció de la pianista Lumi Sada i el professor Àngel García, van oferir un ampli repertori musical. Va obrir el programa el grup d’Infants de guitarra que va tocar l’obertura del “Te Deum” del compositor francés Marc-Antoine Charpentier (1643 – 1704) que més tard seria adoptat com a himne de l’Eurovisió. Van seguir amb un “Minuet ” de J. Sebastian Bach (1685 – 1750).

A continuació, els alumnes solites de piano van oferir des de “Do, re mi” de Sonrisas i Lagrimas, fins a “Un món ideal” d’Aladdin que va interpretar la Marina Jordana. També l’Ainoa Borges va tocar “Under the Sea” de “La Sirenita” i Eric Morante va tocar un “Estudi” del compositor espanyol de bandes de música, F. Muro.

En una altre línea, Markus Meira va tocar al piano “Obre els ulls”, una cançó dels Catarres, mentre Yeba Furman va tocar a la guitarra un fragment de Harry Potter composta per Jhon Williams. Va seguir també a la guitarra, Teresa Mariño amb “Romance” de Joep Wanders.

Va continuar el programa amb una destacada actuació de Sophie Liard que va tocar al piano “I Can’t Help Falling in Love With You” populartizada per Elvis Presley (1935 – 1977). Però s’ha de constatar que els autors d’aquesta coneguda cançó van ser Luigi Creatore, Hugo Peretti i George David Weis per a la pel·lícula “Blue Hawaii” (1961). La peça s’ha versionat també per a cant coral. Per cert, l’antiga coral del SAAS la va interpretar al seu dia, en un concert al vestíbul del Consell General.

Seguidament va tocar, al piano, Berta Alcàzar, que va interpretar “Nochentera”, una cançó nova de l’any 2022 de la cantant espanyola Vicco que per a la composició musical va comptar amb la col·laboració dels músics Rubén Pérez i Joan Valls. Una peça que va optar a presentar-se al Festival d’Eurovisió 2023. “Nochentera “pertany al gènere electropop.

Van acabar els alumnes de piano, amb Almara de Miguel que va tocar “All Of me” de John Legend. Martí Vilella també va fer una molt bona interpretació de “Nuvole bianchi” del compositor i pianista italià Ludovico Einaudi, del qual prèviament ja havíem pogut escoltar “Petricor” que va interpretar Masha Solodina abans de “Harry Potter” que va tocar Yeba Furman, tal com ja hem comentat abans.

Finalment va actuar el grup de guitarres del més grans sota la magistral direcció del professor Àngel Garcia, els quals van tocar diverses cançons dels Beatles en una molt bona interpretació. Entre les cançons dels Beatles hom va poder redescobrir i recordar “All You Need is Love”, “Eleanor Rigby”, “Get Back”, “Here Comes The Sun”, “Michelle”, “Let it Be” i “In My Life”. El gup de guitarres estaba format pels estudiants de l’Escola de Música i hi van participar: Uliana Solodina, Zoe Rueda, Yeba Furman, Teresa Mariño i Christian Ballester.

El grup de guitarra dels més grans

Tots els alumnes dels diferents nivells de l’Escola varen rebre el diplomes del curs 2023-2024 amb la il·lusió d’una nova etapa en la seva formació musical, tant en piano com en guitarra. Van ser entregats de forma alternativa per part del cònsol menor Quim Dolsa i el conseller de Cultura del Comú d’Escaldes-Engordany Valentí Closa, amb el suport dels professors Àngel Garcia (guitarra) i Lumi Sada (piano), als quals s’ha d’agrair la seva tasca pedagògica en el seu constant treball musical i cultural, al mateix temps.

El conseller Valentí Closa, la professora de piano Lumi Sada i el professor de guitarra Àngel Garcia, aplaudint al final del festival

Finalment, tots els assistents, alumnes i pares van ser convidats a un berenar per a tancar la festa de final de curs, encara que les classes musicals s’han estat impartint fins aquest passat divendres, 28 de juny. El retorn a les classes de música del nou curs, serà al mes de setembre, després de la celebració de la Diada de Meritxell, i al nou “Centre Sociocultural la Llanterna” d’Escaldes.

Cartell del Festival de l’Escola de Música del Comú d’Escaldes-Engordany

Text i fotos: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA).