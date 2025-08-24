Què ens indiquen les taquetes blanques a les ungles?

Les taques blanques a les ungles poden presentar-se en forma de punts, línies o taques més grans. En la majoria dels casos, aquestes marques són inofensives i temporals. Contràriament al que diu la creença popular, la presència de taques blanques a les ungles no sol estar relacionada amb la manca de calci. La causa més habitual és un petit trauma o cop a la base de l’ungla (la matriu), sovint imperceptible, que pot alterar el creixement normal de la queratina. Aquestes taques poden trigar setmanes a aparèixer, ja que les ungles creixen lentament.
Altres possibles causes inclouen:
- Manca de zinc o altres nutrients, encara que és menys freqüent.
- Infeccions lleus per fongs (en casos de taques més difuses o persistents).
- Reaccions al·lèrgiques a certs esmalts o productes químics.
- Problemes sistèmics o malalties (molt rarament), com malalties hepàtiques o renals —en aquest cas, les taques solen ser més evidents i venir acompanyades d’altres símptomes.
Encara que no es poden evitar del tot, hi ha algunes mesures que poden ajudar a reduir-ne l’aparició:
- Protegir les ungles en fer feines domèstiques o treballs manuals, utilitzant guants.
- Evitar mossegar-se les ungles o manipular-les amb força.
- Fer servir productes suaus per a les ungles i evitar cosmètics agressius.
- Mantenir una dieta equilibrada, rica en vitamines i minerals essencials (com zinc, ferro i biotina).
- Hidratar correctament les mans i les ungles, especialment si s’usen detergents sovint.
No cal fer res especial per a eliminar-les: la taca blanca desapareixerà de manera natural a mesura que l’ungla creixi. No obstant això, si les taques són molt freqüents, molt grans o afecten diverses ungles, convé consultar un dermatòleg, ja que podria ser símptoma d’un desequilibri nutricional o una altra malaltia.