S’inicien els assajos del Ball Cerdà a la Seu

Aquest proper dilluns, 25 d’agost, i fins el divendres dia 29, tindran lloc els assajos per a participar al Ball Cerdà, que se celebrarà el diumenge, 31 d’agost, per la Festa Major. Els assajos tindran lloc al pati del col·legi Pau Claris, en tres torns, organitzats en diferents franges horàries, depenent de l’edat dels balladors i balladores. L’assaig per a nenes i nens de 3 a 8 anys serà de 18h a 18:45h, mentre que els nens i nenes de 9 a 15 anys assajaran de 19h a 19:45h. L’assaig dels grans, balladores i balladors a partir de 16 anys, es farà de 20h a 21h.
Des de l’organització del Ball Cerdà es vol recordar que és imprescindible participar un mínim de dos dies per a poder ballar el diumenge de Festa Major, sobretot els balladors i balladores infants i mitjans, sent obligatori assistir a l’últim assaig.
Ball Cerdà, element festiu patrimonial d’interès nacional
El Ball Cerdà de la Seu d’Urgell va ser declarat l’any 2016 per part del Govern de la Generalitat de Catalunya com a ‘Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional’. Aquest reconeixement públic va tenir lloc a la plaça Patalín el mateix diumenge de Festa Major, amb la presència de 105 parelles a punt de ballar, de tot el públic que s’hi va aplegar i del conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta declaració es basa en l’elegància i l’arrelament d’aquesta dansa, on hi tenen gran importància tots els aspectes musicals, coreogràfics i també històrics, socials i estètics. El Ball Cerdà és un element festiu de la ciutat urgellenca que s’ha donat a conèixer més enllà del municipi.