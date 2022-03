Quant costa reparar les avaries d’un cotxe elèctric?

L’electrificació del parc mòbil porta també diverses incògnites encara per a molts desconegudes. El cost de les reparacions és una de les dues que més inquieten als conductors. A continuació, detallem el preu mitjà d’algunes de les averies més comunes que poden aparèixer en aquest tipus de cotxes.

L’últim estudi realitzat pel departament tècnic de CONEPA, la Federació Espanyola d’Empresaris Professionals d’Automoció, intenta aclarir alguns dels interrogants que sorgeixen al voltant del cost de reparació de les avaries que se solen donar als vehicles elèctrics. Per dur a terme l’anàlisi, la companyia ha pres com a referència quatre dels models elèctrics més venuts al mercat espanyol: el Renault Zoe, el Nissan Leaf, el BMW i3 i el Hyundai Ioniq.

En el desenvolupament del projecte, s’han tingut en compte tant els temps d’intervenció com el preu dels components emprats. Totes les intervencions estan relacionades amb el sistema propulsor, que són les més costoses que es poden produir en aquest tipus d’automòbils. En concret, les operacions realitzades sobre aquests quatre vehicles han estat la substitució del motor elèctric, la substitució d’una de les cel·les de la bateria i la substitució de l’acumulador complet.

En el primer dels casos, reemplaçar una unitat de propulsió elèctrica suposa, en la majoria de les ocasions, la substitució completa del mateix. Crida l’atenció la diferència de preus que hi ha al voltant d’aquesta operació si comparem els diferents models.

Al contrari del que podria semblar, el Hyundai Ioniq és el model en què la reparació és més costosa. Calen 2,7 hores i té un cost de 10.549, 16 euros. El segueix el BMW i3 amb 8 hores de feina i una tarifa de 3.918, 81 euros. Tot seguit, trobem el Nissan Leaf que requereix de 6,8 hores de feines i un preu d’intervenció de 3.604, 33 euros. El més econòmic és el Renault Zoe. La substitució del motor elèctric de l’urbanita elèctric francès requereix només 0,6 hores i té un cost de 2.808,58 euros.

Si ens centrem en la substitució de cel·les de la bateria també hi trobem diferències notables. Val a dir que en el cas del Nissan Leaf no és possible canviar una única cel·la havent d’optar al canvi de l’acumulador complet. També crida l´atenció que el preu d´aquesta peça sigui el més costós tractant-se del vehicle més econòmic. Al Renault Zoe, aquesta operació requereix 1,2 hores i té un cost de 2.730,77 euros. El segueixen el BMW i3 (3,5 hores i 1.978,98 euros) i el Hyundai Ioniq (4,4 hores i 1.347,64 euros).

Finalment, la que sens dubte és l’avaria més costosa per a la butxaca dels propietaris de vehicles elèctrics. Com calia esperar, el component més car és l’acumulador d’energia. Pel que fa als temps de substitució, són tots molt semblants, entre 2,3 i 3,1 hores. Una dada que és força sorprenent, sobretot si tenim en compte el cost d’aquest element. En el cas del BMW i3 no consta que aquest element se subministri com a específic, però si hi ha la possibilitat de substituir cel·les independents. Substituir aquest element al Hyundai Ioniq té un cost que pràcticament es pot equiparar amb el preu de compra del vehicle. Calen 3,1 hores i costa 22.195,20 euros. El segueixen el Nissan Leaf (16.649,40 euros) i el Renault Zoe (14.749.53 euros).

Font autofacil.com