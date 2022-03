El Diamant zebra, una espècie exòtica amb molt de color

Diamant zebra, Pinsà Zebra o Diamant Mandarí són els noms amb els quals es coneix a aquest ocell exòtic i originari d’Austràsia (una regió que abasta Melanèsia, Nova Zelanda i Austràlia), si bé es pot trobar com a ocell domèstic en moltes parts del món, entre les quals es troba la península Ibèrica.

Aquest ocell petitet (no supera els 12 centímetres) i de tot just 10 grams de pes, és molt sociable i alegre i se’l coneix pel nom de zebra per les ratlles que té en el coll i que recorden a aquest animal.

Per a poder-los tenir a casa com a mascota, cal tenir diversos aspectes en compte, com per exemple i molt important que són ocells gregaris, és a dir, que viuen en grup, per la qual cosa és aconsellable que almenys s’acompanyi d’una parella.

La gàbia ha de ser prou àmplia perquè es moguin amb soltesa i disposar en el seu interior de barres per a poder saltar i d’un recipient amb aigua perquè puguin banyar-se, ja que és una activitat que els agrada molt. I no oblidis netejar-la almenys un cop a la setmana.

La seva alimentació ha de basar-se en llavors, encara que en llibertat solen també menjar insectes.

És molt fàcil distingir als mascles de les femelles, ja que aquests són més acolorits, el seu bec és d’un color més intens i tenen unes taques de color en les galtes, una característica que no tenen les femelles.